Shabana Rehman er død

Det melder broren Shakeel Rehman i eit innlegg på Facebook.

– Det er med botnlaus sorg eg må meddele at vår høgt elska uerstattelege syster, dotter, tante, ven, midtpunkt, humørspreiar og stoltheit gjekk fredfullt bort i dag tidleg. Ho har vore innlagd dei siste 8 dagane før ho reiste vidare i dag, skriv han i innlegget.

I slutten av april fortalde komikar og samfunnsdebattant Shabana Rehman i eit intervju med Se og Hør at ho hadde fått kreft i bukspyttkjertelen, og at sjukdommen hadde spreidd seg.

Kjærasten Petter Simonsen skriv i eit innlegg på Facebook at Rehman gjekk bort omringa av sine næraste.

– Eg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takksemd for kvart sekund eg har hatt saman med mi tvillingsjel og store kjærleik.

I eit intervju med Aftenposten fortalde ho om korleis det var å leve med sjukdommen og om livet i rampelyset.

– Eg veit ikkje om eg kjem meg ut av 2022. Men eg har ingen panikkangst, sa ho i intervjuet.

Hadde håp

Rehman fekk behandling for sjukdommen i Tyskland. NRK møtte henne då ho var heime ein tur i august 2022. Ho og sambuaren sa då at dei hadde eit forsiktig håp.

– Folk med diagnosen har fått beskjed om at det ikkje er meir legane kan gjere. Eg har sett mange gi opp. Eg synest ikkje dei fortener det. Det er ein djup, menneskeleg ting å ha håp. Ein menneskerett faktisk. Og eg har håp. Det kan eg ikkje springe frå. Det er der. Og difor har eg bestemt meg for å vere open om sjukdommen, sa ho.

Shabana Rehman fekk Ossietzkyprisen for 2022. Leiar for Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, overrekte prisen heime hos Rehman. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ho hadde akkurat fått vite at ho var tildelt Norsk PENs Ossietzkypris for 2022 for utøvinga av ytringsfridomen på «kreativt og oppsiktsvekkande vis» over fleire tiår. Utdelinga skjedde i byrjinga av september før Rehman skulle tilbake til Tyskland for å få behandling.

Det gjorde sterkt inntrykk på henne å få denne prisen.

– Dei som har delt han ut er menneske som har lang erfaring med forfølgde menneske. Menneske som kjempar for ytringsfridom. Så når dette styret har valt ut meg, så veit eg at dette er gjennomtenkt. Dei veit kva det kostar, sa Rehman til NRK.

I slutten av oktober gjesta ho Lindmo. Der fortalde ho blant anna korleis det å brått bli sjuk endra på korleis ho såg på ting. Og korleis ho midt i krisa fann kjærleiken på nytt.

Fekk Fritt Ords pris

Shabana Rehman blei fødd 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Ho kom til Noreg året etter, og vaks opp saman med foreldre og seks søsken på Holmlia i Oslo.

Ho starta som spaltist i VG i 1996. Ho har seinare også skrive for Dagbladet, Aftenposten, danske Information og Nettavisen.

Rehman har bidrege til antologiar, skrive artikkelsamlingar og sjølvbiografien «Blåveis – min vei ut av volden», som kom i 2009, der ho blant anna skreiv om eigne erfaringar med overgrep og vald.

Shabana Rehman og Aslam Ahsan delte Fritt Ords pris i 2002. Foto: Tor Richardsen / NTB

Ho blei tildelt Fritt Ords pris i 2002 saman med Aslam Ahsan. I grunngjevinga stod det at dei fekk prisen for at dei på kvar sin måte hadde bidrege til å bygge bruer mellom kulturar.

I 2020 blei ho utnemnd til medlem av regjeringas ytringsfridomskommisjon.

Standup

Rehman starta som ung skribent i VG. Tekstane la grunnlaget for materialet ho presenterte då ho debuterte som standupkomikar i 1999.

Ei kvinne med innvandrarbakgrunn som vitsa om påsydde jomfruhinner og tvangsekteskap blei lagt merke til.

Ho blei intervjua av både lokale og nasjonale medium, var gjest i talkshow, og blei ein komikar alle snakka om.

Shabana Rehman premiere på framsyninga «Shabana Rehman går på ski over Grønland» i 2013. Foto: Tor Richardsen / NTB

Etter kvart blei det fleire stunt. Som då ho blei avbilda nakenmåla i fargane til det norske flagget på framsida av Dagbladet Magasinet. Eller då ho kyssa dåverande kulturminister Valgerd Svarstad Haugland på scenen i Haugesund.

«Mulla-løftet»

Mest merksemd fekk ho for det såkalla «mulla-løftet» i 2004. Rehman hadde det som ein del av sitt show å løfte menn på den tida.

Under eit debattmøte om mulla Krekars bok «Med egne ord», tok Shabana Rehman tak om hoftene til Krekar, og løfta han opp i vêret.

Krekar, som eigentleg heiter Najmuddin Faraj Ahmad, er ein tidlegare geriljaleiar frå det kurdiske Nord-Irak, som kom til Noreg i 1991. I 2003 blei han utvist av omsyn til rikets sikkerheit, men først i 2020 blei han utlevert til italienske styresmakter.

Videoen av løftet blei vist verda rundt. Krekar likte dårleg det som hadde skjedd, og insisterte på at bilde frå hendinga ikkje måtte bli offentleggjort. Han melde også Rehman til politiet, men saka blei lagt bort.

Sette søkelyset på tabu-tema

Shabana Rehman engasjerte seg i ei lang rekke spørsmål. Ho var blant anna ei markert stemme i debattar rundt innvandring og integrering. Ho tok opp kontroversielle og ofte «forbodne» tema i innvandrarmiljøa.

Shabana Rehman saman med Bård Tufte Johansen og Harald Eia i ein demonstrasjon til støtte for barn og unges rettar i eit fleirkulturelt samfunn i 2002. Shabana Rehman under Noahs markering for dyrepoliti utanfor Stortinget i 2014. Shabana Rehman og leiar i Noah, Siri Martinsen (skjult til høgre), leverte 143.000 underskrifter mot pels til dåverande landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) i 2016 Shabana Rehman under ein demonstrasjon mot æresdrap og sosial kontroll i 2017. Under ein demonstrasjon for abortlova framfor Stortinget i 2018, var Shabana Rehman ein av dei som heldt appell.

Ho sette blant anna søkelyset på fordommar mellom ulike kulturar i det norske samfunnet, på æresdrap og sosial kontroll og gjengkriminalitet i Oslo. Og deltok ofte i debattar på radio og TV.

På nyåret 2022 var ho også å sjå i TV 2s «Farmen – kjendis» saman med blant andre Kjersti Grini, Sophie Elise Isachsen og Vebjørn Selbekk.

Men ho var også oppteken av dyr og dyrevelferd. Ho engasjerte seg i saka om å få etablert eit eige dyrepoliti, og i å få avvikla pelsdyrnæringa i Noreg.

Født Fri

I 2017 var ho med å etablere stiftinga Født Fri saman med forfattaren Amal Aden og skodespelar og regissør Iram Haq. Stiftinga skulle bidra til å nedkjempe æresrelatert vald og kontroll i innvandrarmiljø.

Etableringa av stiftinga skal ha skjedd etter eit initiativ frå Venstre-politikarane Trine Skei Grande og Abid Raja.

Født Fri fekk offentleg stønad. Men i 2020 varsla Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) at dei ville undersøke om stiftinga oppfylte vilkåra for offentleg stønad.

Konsulentfirmaet Ernst & Young gjekk gjennom økonomien, og funna førte til at Imdi kutta stønaden.

Født Fri og Shabana Rehman avviste kritikken, og meinte det var fleire feil i rapporten. Dei klaga på vedtaket om å stoppe stønaden, men fekk avslag. I januar 2021 gjekk stiftinga konkurs.

Rehman skal ha vurdert å klage saka til Sivilombodet då ho blei sjuk.

Hadde godt samvit

Etter å ha vore ein del av norsk offentlegheit i 25 år, har Rehman sett sitt preg på fleire saker og debattar. Ho har vore tidvis kontroversiell både i innvandrarmiljøet og hos nordmenn.

Men då ho i mai snakka med Aftenposten om sjukdommen og livet, fekk ho spørsmål om ho angre på noko av det ho hadde gjort.

– Eg har prøvd å vri hovudet, men eg kjem framleis ikkje på noko. Ha-ha! Eg har sove med godt samvit heile livet. Det har nok mange irritert seg over.