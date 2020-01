For 50 år siden oppdaget forskere at skilpadderasen var i ferd med å dø ut. De fant ut at det bare var to hanner og 12 hunner igjen på Española-øya som en del av Galápagosøyene i Stillehavet, skriver BBC.

De kjente øyene står på UNESCOs kulturarvliste på grunn av det spesielle dyrelivet der.

I et forsøk på å øke antallet skilpadder ble det startet et reproduseringsprosjektet, og skilpadder som tidligere hadde levd andre steder i verden ble sendt til Santa Cruz Island utenfor kysten av Los Angeles i California.

14 hanner ble valgt ut. En av dem var Diego.

Han ble født på Galápagosøyene, men hadde levd mesteparten av livet sitt i dyreparken i San Diego.

Nå hylles Diego for den utrettelige arbeidsinnsatsen han har lagt ned de siste tiårene.

Av de over 2000 skilpaddene som har blitt født i reproduseringsprosjektet, anslås det at Diego er far til mer enn 800 av dem. Prosjektet har vært en suksess og nå skal det avsluttes.

I mars skal Diego fraktes hjem til fødestedet Galapagos.

– Han har bidratt til at kjempeskilpaddene er såpass mange at de kan dra tilbake til øya si, sier Jorge Carrion, direktør for Galápagos National Parks til AFP.

Diego er nå satt i karantene i påvente av å slippes ut igjen ved Galápagosøyene. Bestanden av skilpadder ved øyene har økt fra 14 til 1800. Galápagos National Parks anslår at 40 prosent av dyrene stammer fra Diego.

– Vi er veldig glade for at skilpaddene nå kan få leve der de opprinnelige kom fra, sier Carrion til AFP.

