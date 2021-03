Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo universitetssykehus (OUS) tar inn 100 færre pasienter i uka etter påske. Grunnen er forventet større pågang av koronapasienter.

– Noen av dem som skulle inn til behandling får utsatt oppstart for å håndtere situasjonen vi står i. Det er beklagelig, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS.

Det betyr at 25 prosent av alle operasjonen og behandlinger blir skjøvet ut i tid.

Fredag er 46 personer innlagt med korona ved sykehuset. Tolv ligger i respirator.

Samtidig med at de reduserer kapasiteten for kirurgi har de 25 flere intensivplasser å gå på. Det betyr at det nå er kapasitet til 90 intensivpasienter på sykehuset.

De ser også behov for flere helsearbeidere.

– Vi er nødt til å ha mer personell, og vi har klart å få det til via frivillighet, sier han.

Bjørn Atle Bjørnbeth, adm. dir ved OUS. Foto: Lise Åserud

Bjørnbeth sier det er blitt gjennomført et stort arbeid for å utvikle kapasiteten. De har blant annet åpnet en ny sengepost, og er klar til å rydde plass til flere ved behov.

Ahus har hatt tyngst belastning under koronapandemien. Men også der har de nå utvidet med 19 intensivplasser. Sykehusene i regionen har daglige koordineringsmøter hvor de ser på forventet belegg neste døgnet. Dermed kan de overføre intensivpasienter seg imellom.

Skåner noen pasientgrupper

Men selv om de skal utvide med flere plasser, vil de skåne kreftpasienter, psykiatri og rusbehandling og barn, sier Bjørnbeth.

– Og det er veldig viktig å få frem at trenger du øyeblikkelig hjelp er vi her for å hjelpe, sier han.