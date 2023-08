Setter inn flere helikoptre: – Faren er ikke over

Statsminister Jonas Gahr Støre og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har i kveld fått en orientering hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om ekstremværet «Hans».

– Det vi får se er at det er rødt nivå mange steder i Sør-Norge. Det kan da handle om høyeste vannivå på 50 år. Og mer. Og dette er vann som skal ut. På veien ut vil vannstanden stige i elver og vassdrag. Det betyr at disse røde punktene vil flytte seg sørover. Det er en alvorlig varsel for de neste døgnene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i møte med pressen onsdag kveld.

– Alvorlig situasjon

Statsministeren presiserer at værvarselet ikke varsler mye regn de neste døgnene. Likevel kommer han med en advarsel:

– Faren er på ingen måte over av den grunn. Det gir grunn til å gjenta at det som ligger på Varsom.no er en god anvisning til folk.

Videre trekker Støre frem jordrassituasjonen, som han beskriver som alvorlig.

– NVE har en god kartlegging om hvor vannet flytter seg. Det flytter seg sørover, så i Gudbrandsdalslågen, Glomma og Drammenvassdraget, må vi vente til vannet flytter seg nedover til tettbebygde områder. Det er en stor utfordring for verdier, folk og der de bor. Jordras kan forekomme, understreker statsministeren.

Mehl og Støre under pressetreffet onsdag kveld. Foto: NRK

Støre forteller at tankene hans går til alle som har måttet evakuere hjemmene sine, og alle som er berørt av uværet. Samtidig retter han en stor takk til nødetater, frivillige og andre aktører som de siste dagene har bidratt.

Også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier på pressekonferansen at situasjonen ikke er over med det første, men at dette er noe vi kommer til å stå i lenge.

– Først skal vi håndtere det akutte som er over oss, så vil det også komme dager hvor skadene skal rettes opp igjen. Men den innsatsen som gjøres nå er utrolig viktig for å begrense omfanget, sier Mehl.

Setter inn ekstra ressurser

Støre sier de to neste dagene blir kritiske, og lokalmiljøer får nå ekstra ressurser – blant annet flere helikoptre og helseteam.

Oslo universitetssykehus (OUS) sender to helseteam til Hallingdal for å bistå med kommunale helse- og omsorgstjenester. På grunn av ekstremværet Hans har Statsforvalteren i dag bedt Helsedirektoratet om bistand til helsehjelp. – Fellesskapet skal stille opp og bidra til at hjelpen når frem til dem som trenger det, sier helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. Teamene består av teamledere, leger, sykepleiere og paramedics.

Totalt vil det være 28 tilgjengelige helikoptre til områdene som trenger det.

Uværet har herjet i store deler av landet denne uka, og har gjort skader for flere hundre millioner kroner.

Veier og bruer er ødelagt, og flere lokalsamfunn er delvis isolert.