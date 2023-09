Setter av 15 milliarder til grønn omstilling

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap kommer med nyheten under en pressekonferanse torsdag morgen.

Pakken på 15 milliarder kroner skal bidra til den grønne omstillingen gjennom egenkapital, garantier, lån og tilskudd. ​

– Dette er en historisk satsing. Vi må både skape og dele. I Norge har vi et næringsliv i verdensklasse. Det er viktig når vi nå skal gjennom den største omstillingen i historien. Tempoet må opp, og denne regjeringen er opptatt av å spille næringslivet gode. Det er et fellesskapsansvar å legge til rette for det grønne skiftet, sier statsminister Støre.

Pakken, som de kaller «veikart 2.0», ser sånn ut:

3 mrd. i ny kapitaltilførsel til Nysnø (1,85 mrd.), Siva (1 mrd.) og Investinor (150 mill.)

10 mrd. i økt garantiramme under Eksfin

1 mrd. i økt låneramme under Innovasjon Norge

1 mrd. kroner over fem år i tilskudd til teknologiutvikling innenfor batteriprosjekter av felleseuropeisk interesse (Innovasjon Norge).

– Satser tungt

– Poenget med denne satsingen har ikke vært å si «her har vi svaret, så da lener vi oss tilbake». Vi ønsker å presentere fortsettelsen slik vi gjør i dag, sier Støre.

Pakken er et resultat av et godt samarbeid med næringslivet og miljøorganisasjoner, sier næringsminister Vestre.

– Vi øker nå innsatsen med 15 milliarder kroner for å avlaste risiko og bidra til utvikling av banebrytende teknologi som Norge og verden trenger. Dette er aktiv næringspolitikk i praksis, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram «veikart 2.0», en pakke på 15 milliarder til grønn omstilling i næringslivet. Foto: NRK

Han sier industriene som får penger bidrar inn i den grønne omstillingen.

– Vi satser tungt på tiltak som vi vet fungerer, noe som også har vært et viktig innspill fra næringslivet, sier Vestre.

Vil samarbeide med Europa og USA

Næringsministeren sier de vil samarbeide tettere med partnere i Europa og USA.

– Gjennom at vi stiller opp med mer statlige lån og garantier til de beste prosjektene vil vi bidra til raskere teknologiutvikling og til at flere private investeringer skjer i Norge, sier Vestre.

– Verden trenger at Norge lykkes.

Støre trekker frem at USA nå satser tungt på klima og miljø og å videre utvikle egen industri.

– Vi er kanskje et lite land, men vi er en stor industrinasjon allerede. Og det skal vi fortsette å være ved å satse på de beste, sier Vestre.

– Ikke godt nok

Ole Dolmseth, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, sier 15 milliarder er bedre enn ingenting, men:

– Bra, men ikke godt nok. 15 milliarder er bedre enn ingenting, men i dette tempoet havner Norge på etterslep i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å satse større, det står bare på politisk vilje, sier Dolmseth til NRK.

Ole Dolmseth i Natur og Ungdom er ikke umiddelbart overbevist over den nye milliardpakka fra regjeringen. Foto: Natur og Ungdom

5 mrd. til garantiordning

For ei uke siden sa regjeringen at de vil gi 5 milliarder til en ny garantiordning som skal redusere risikoen for private aktører som ønsker å bygge ut vind-, vann- og solkraft i utviklingsland.

I juni la næringsminister Vestre fram en tiltakspakke for batterinæringen. Han sa da de ville bevilge 1 milliard kroner til de beste batteriprosjektene de neste fem årene.

Batteriselskapene selv var ikke helt fornøyde, og Venstre kalte det «puslete».