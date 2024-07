34 år gamle Lucy Letby ble i august i fjor dømt for å ha drept fem guttebarn og to spedbarnsjenter mens hun jobbet som sykepleier på et sykehus i Liverpool.

Drapene ble begått i 2015 og 2016, mens Letby jobbet som sykepleier på et sykehus i Liverpool.

Hun soner for tiden en livstidsstraff i fengsel.

Letby ble også dømt for drapsforsøk på seks spedbarn.

Tuklet med pustetuben

På tirsdag ble hun dømt på nytt i en domstol i Manchester, skriver The Guardian.

Denne gang for å ha forsøkt å drepe et jentebarn bare to timer etter at hun ble født. Jenta veide bare 692 gram og ble født 15 uker for tidlig.

Letby har hele veien nektet straffskyld. Hun har også anket den siste dommen.

Letby skal ifølge dommen ha tuklet med pustetuben til jenta mens de var alene, noe som truet livet hennes ved at oksygenmetningen i blodet ble kritisk lav.

Hun skal også ha skrudd av en alarm som varslet om den kritiske tilstanden.

Barnet døde tre dager senere etter at hun ble flyttet til et annet sykehus. Letby har ikke blitt anklaget for å ha forårsaket dødsfallet.

Leger var bekymret

Fortsatt pågår det etterforskninger og undersøkelser.

Et sentralt spørsmål i saken er hvordan Letby kunne utføre så mange drap og drapsforsøk før hun ble pågrepet.

The Guardian skriver at flere leger var bekymret og hadde koblet Letby til flere uforklarlige hendelser.

Likevel fortsatte hun å jobbe ved nyfødtavdelingen på sykehuset.

Politiet undersøker blant annet beslutningene tatt av sykehusledelsen da barna døde og hvorvidt sykehuset også kan ha straffskyld for drapene.