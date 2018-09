Ser du språkfeilen på melkekartongen?

– Det kan se ut til å være en språkendring på gang i uttrykk av denne typen, sier Ellen Hellebostad Toft, seniorrådgiver i seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning i Språkrådet.

Den faglige definisjonen av det Q-Meieriene har gjort her, er en ellipse som er vanlig i talespråket.

«I språkvitenskap blir ordet ellipse brukt om et forkortet uttrykk. Det kan være en utelatelse av en del av et ord, et helt ord eller et ledd. (elleipsis er gresk for mangel, utelatelse),» skriver Språkrådet i en artikkel om temaet.

Disse ellipsene oppstår blant annet av behovet vi til enhver tid har for å effektivisere og forkorte. De oppstår i talemålet, og så flytter de seg over i skrift. Det er svært mange historiske språkendringer som har foregått nettopp på denne måten, sier Toft.

– Talemålet i Norge er ikke underlagt normering, mens skriftspråket er normert. Men akkurat denne typen uttrykk kommer litt i en slags mellomkategori. Om det er for enkelt å si at «en smartere måte å skape omsorg» er «feil» eller «ikke feil», kan man kanskje si at det er mindre god norsk enn om «på» hadde vært med, utdyper Toft.