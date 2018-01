Sentralstyret får ikke innsyn i Giske-varsler

På kvelden 1. nyttårsdag ble det klart at Trond Giske «fritas vervet som nestleder» på ubestemt tid. Bakgrunnen er varsler om Giskes oppførsel.

Men senere samme kveld slo Giske tilbake på Facebook: «Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider», skrev han.

Det er altså fortsatt strid rundt hva Giske egentlig har gjort.

Tirsdag klokken 13 møtes sentralstyret i Folkets Hus, men der vil ikke medlemmene få vite hva innholdet i varslene er. Det får NRK bekreftet fra Arbeiderpartiets partikontor.

– Anonymitet er viktig

Hensynet er først og fremst overfor varslerne, som velger hvem som får innsyn.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Lise Christoffersen sa til NTB i helgen at hun forventet «en gjennomgang av alle fakta». Overfor NRK i dag utdyper hun:

– Jeg synes ikke vi skal ha direkte innsyn. Anonymitet er viktig. Vi skal ikke være saksbehandlere, men venter at vi får ledelsens vurdering så langt og opplegg for veien videre. Jeg har tillit til at varslingen håndteres etter boka.

Maria-Karine Aasen-Svendsrud fra Vestfold sier hun stoler på ledelsen.

– Som jeg tidligere har sagt har jeg tillit til at partileder og partisekretær håndterer sakene på en god måte. Jeg regner også med at sentralstyret får den informasjonen vi har behov for, skriver hun i en sms til NRK.

HAR FÅTT FLERE VARSLER: Jonas Gahr Støre bekreftet at det har kommet flere varsler i romjulen.

Støre avgjør Giskes skjebne

Jonas Gahr Støre sa til NRK tirsdag morgen at det er han alene som avgjør om Giske kan komme tilbake som nestleder.

– Det er jeg som avgjør om den tiden kommer, og det kan vi ikke konkludere med før vi har gjennomgått alle sakene, uttalte Støre.

Partilederen sier dette om prosessen rundt varslene:

– De har rett på å bli trodd på det de forteller, men den det fortelles om må også få gi sin versjon. Det er viktig at den det varsles om, i dette tilfellet Trond Giske, får uttale seg i hver enkelt sak og gi sin versjon. Det han har å si som han eventuelt er uenig med, må bli forelagt den som varsler, og så må vi oppsummere, forklarer Støre.

– På hvert varsel skal vi oppsummere om det har vært seksuell trakassering eller brudd på andre regelverk som vi legger vekt på eller verdier vi legger vekt på, sier Støre.

Arbeiderpartiets sentralstyre Ekspandér faktaboks Jonas Gahr Støre, partileder Hadia Tajik, nestleder Trond Giske, nestleder (er fritatt fra vervet på ubestemt tid) Kjersti Stenseng, partisekretær Anniken Huitfeldt, leder av kvinnenettverket Raymond Johansen, Oslo Bjørnar Selnes Skjæran, Nordland Ingalill Olsen, Finnmark Lise Christoffersen, Buskerud Harald Schjelderup, Hordaland Jon-Ivar Nygård, Østfold Ingvild Kjerkol, Nord-Trøndelag Else-May Botten, Møre og Romsdal Jon Rolf Næss, Aust-Agder Terje Aasland, Telemark Anette Trettebergstuen, Hedmark Jette Christensen, Hordaland Maria-Karine Aasen-Svendsrud, Vestfold Hans-Christian Gabrielsen, LO Jørn Eggum, Fellesforbundet Mette Nord, Fagforbundet I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder Mani Hussaini med fulle rettigheter.