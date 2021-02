Sentralbanksjefen spår lavere avkastning for oljefondet

Vanligvis kryr det av gjester i Norges Bank under sentralbanksjefens årstale, men i år vil pandemien det annerledes. Det er ingen gjester i sentralbanken i kveld.

Og det er ikke overraskende nettopp pandemien og konsekvensene av den som preger årstalen fra sentralbanksjefen.

Pandemien er det tredje store økonomiske sjokket som treffer norsk økonomi i løpet av få år.

De to andre er finanskrisen i 2008 og oljepris-sjokket i 2014, da oljeprisen mer enn halverte seg og aldri kom tilbake til gamle høyder.

Hver gang har overføringene fra fondet til statsbudsjettet økt, men uten å bli vesentlig redusert i etterkant.

– I 2020 dekket fondet hver fjerde krone av utgiftene på statsbudsjettet. Men også i mer normale år er overføringene store. I 2019 ble hver sjette krone hentet fra fondet. Fordi fondet har vokst seg stort, har dette vært mulig uten å bryte handlingsregelen, sier Olsen.

Handlingsregelen er en regel for uttak av penger som skal sikre at fondet ikke mister kjøpekraft over tid.

– Det er fint at fondet har vokst til så store høyder. Det gir oss stor handlefrihet. Men det har også eksponert oss for de svingningene som alltid preger internasjonale finansmarkeder. Særlig aksjemarkedet, som har økt til nye høyder inneværende år. Det vil kunne falle igjen, sier Olsen til NRK.

Oljefondet skal være et økonomisk støtteben også for fremtidige generasjoner.

Erfaringene fra de siste 40 årene viser at offentlig gjeld vokser i kriser, men at den ikke faller tilbake når forholdene i økonomien normaliseres. Olsen minner i sin tale på at den høye og økende statsgjelden øker risikoen for mange land.

For kreditt som tas opp i dag, blir til gjeld som skal tilbakebetales (med renter) i morgen.

Men i Norge har vi oljefondet.

– Har byttet en sårbarhet mot en annen

Oljefondet er i skrivende stund på svimlende 11.000 milliarder kroner.

Olsen bruker erfaringene fra 2020 for å vise hvor raskt aksjemarkedene kan snu – i begge retninger.

– Nedgangen var mer brutal og oppgangen hurtigere enn vi tidligere har sett. I løpet av 22 dager falt verdensindeksen for aksjemarkedet med 20 prosent. Men markedene snudde raskt. Allerede i andre kvartal var fondets dårligste kvartalsresultat snudd til et av fondets beste, sier Olsen.

Politikerne har laget en regel for hvor mye man kan bruke av fondet for å dekke underskuddene på statsbudsjettet, den såkalte handlingsregelen.

Den sier litt forenklet at man hvert år kan bruke 3 prosent av fondet i snitt over tid, og logikken er at med en slk pengebruk så skal man kunne opprettholde størrelsen på fondet , fordi verdipapirene ventes å gi avkastning utover prisveksten over tid.

– Fondet har vokst seg stort. Det har gitt handlingsrom i finanspolitikken. Men det har også gjort oss mer utsatt for svingninger i internasjonale verdipapirmarkeder. En sårbarhet er byttet ut med en annen, sier Olsen.

Han viser til at fondet ble opprettet for å skjerme statsfinansene fra store svingninger i oljeprisen. Men mens man før var særlig opptatt av svingninger i oljeprisen, er det nå svingninger i oljefondet man er mest bekymret for.

Det er nå fem år siden politikerne sist vurderte handlingsregelen for bruk av oljefondspenger. Det skjedde i 2016, i forbindelse med at aksjeandelen i fondet ble vedtatt økt til 70 prosent.

I sin årstale sier Olsen at rentenivået er kommet så lavt, at man ikke kan forvente å tjene like mye på renteplasseringene som før. Nær 3 av 10 kroner er plassert i rentepapirer.

– Rentene er nå kommet ned på et historisk lavt nivå, ogforventet avkastning på fondets renteportefølje frem i tid har falt. Aksjekursene har steget kraftig de siste årene. Vi har fått godt betalt for å ta risiko i aksjemarkedet.

Men vi kan ikke legge til grunn at gevinsten vil være like høy fremover, ifølge sentralbanksjefen. For Norges Bank har på ny tatt frem kalkulatoren - og beregnet sannsynlig avkastning fremover på nytt.

– Fordi rentenivået internasjonalt nå er nær null, er det anslaget nå nærmere to prosent, enn tre prosent, sier Olsen til NRK.

– Men hva skjer om man fortsetter å ta ut tre prosent av fondet, som i forslaget til statsbudsjett, og det vokser med to prosent og man ikke får mye oljepenger inn?

– Da vil man spise av fondet, sier Olsen.

Han sier at et hovedpoeng i talen er å understreke den store usikkerheten som følger av at verdien av oljefondet svinger, og at budsjettpolitikken bør ta høyde for det - i større grad nå enn i tidligere år.

Da var handlingsregelen i større grad en regel for å innfase bruken av oljepenger i økonomien.

Frykter flere langtidsledige etter pandemien

I talen skriver Olsen at krisen har rammet innbyggerne både i Norge og i andre industriland skjevt.

Mens mange har mistet jobben, har andre kunnet spare.

– Under nedstengingen i fjor ble ledigheten firedoblet på få uker, til over 400 000 arbeidstakere, nær 15 prosent av arbeidsstyrken. I enkelte deler av næringslivet er ledigheten fortsatt svært høy, skriver Olsen.

Både etter finanskrisen i 2008 og etter det store oljepris-sjokket i 2014 ble konsekvensen økt langtidsledighet og lavere yrkesdeltakelse.

– Fem år etter oljeprisfallet var sysselsettingen fortsatt lavere enn før i de delene av landet som ble spesielt hardt rammet, sier Olsen.

– Når nedgangen i økonomien er over, kan arbeidsmarkedet være endret. De gamle jobbene kommer ikke nødvendigvis tilbake. Det kan gjøre veien tilbake til jobb tung for enkelte. Flere av de langtidsledige kan falle ut av arbeidslivet, advarer sentralbanksjefen.