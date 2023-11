LO-toppene har flere ganger kritisert Norges Bank for en unødvendig aggressiv rentepolitikk. I dag talte sentralbanksjef Ida Wolden Bache på LOs store kartellkonferanse på Gol.

Målet var å forklare LO-folket hvorfor renten har blitt satt opp 13 ganger på vel to år.

For stemningen har ikke vært den aller beste mellom LO og Norges Bank den siste tiden.

Så sent som i sin tale til den store LO-konferansen i går, gjentok LO-leder Peggy Hessen Følsvik kritikken av rentepolitikken.

– 2023 har allerede blitt et historisk år. Dessverre må jeg si. Vi har hatt en historisk høy prisstigning. Og en historisk aggressiv rentepolitikk, sa hun.

KRITISK: LO-sjef Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Krevende å planlegge

Sentralbanksjefen tok i dag LO-folket i skole om hvordan pengepolitikken blir til.

– Pengepolitikken skal sikre lav og stabil inflasjon. Målet er en prisvekst som over tid er nær 2 prosent. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig har en jobb å gå til, sa hun i talen sin.

– At høy og stabil sysselsetting er et gode, trenger neppe noen nærmere begrunnelse – særlig ikke i en forsamling som dette.

Hun minnet om at det kanskje er færre som har tenkt over gevinstene ved lav og stabil inflasjon.

– Når prisene stiger raskt og uventet, blir det vanskeligere å planlegge – for næringslivet og for den enkelte. Høy prisvekst gjør det vanskelig å vite om prisen på en vare eller tjeneste er rimelig. Lønnstillegg som ser rause ut når de avtales, kan etter noen måneder vise seg å bli spist opp av høy prisvekst.

FORKLARTE: Sentralbanksjefen ga LO-toppene en orientering om hvordan pengepolitikken blir til. Foto: William Jobling / NRK

– Vi forsøker ikke å bringe inflasjonen raskest mulig ned. Det kunne gitt en sterk oppgang i ledigheten, og det ønsker vi å unngå, slo Wolden Bache fast.

På spørsmål fra tilhørerne i bakkant av talen gikk hun mer direkte i rette med kritikken om at Norges Bank ønsker en høyere ledighet.

– Når vi setter opp renten, er det for å få prisveksten ned. Målet er ikke å få ledigheten opp. Målet er å få prisveksten ned til så lave kostnader i form av økt arbeidsledighet som mulig, sa hun.

– Har skapt debatt

Wolden Bache understreket at sentralbanken venter noe økt ledighet.

– Vi vet det har en kostnad at vi hever renten. Når vi likevel har hevet renten, er det fordi kostnaden ved å la være ville vært større.

Sentralbanksjefen fremholdt at den gjennomsnittlige boliglånsrenten har mer enn doblet seg siden banken begynte å heve styringsrenten.

– For dem som har lån, kommer økte rentekostnader på toppen av at prisene har økt mye på mat, energi og mange andre varer og tjenester, sa Wolden Bache.

TALTE: – Når vi setter opp renten, er det for å få prisveksten ned, sier sentralbanksjefen. Foto: William Jobling / NRK

– Mange er bekymret for egen økonomi. For enkelte er det krevende å få endene til å møtes. Vi vet det har en kostnad at vi hever renten.

Hun forsvarte samtidig renteøkningene.

– Når vi likevel har hevet renten, er det fordi kostnaden ved å la være ville vært større. De raske renteøkningene har ført til debatt. Jeg er glad for denne anledningen til å utdype hvorfor vi i Norges Bank mener det har vært riktig å heve renten så mye som vi har gjort de siste årene.

Svak krone

Den siste tiden har også den svake kronen skapt nye utfordringer for Norges Bank og regjeringen.

– Til tross for at vi har hevet renten mye i møte med den høye prisveksten, har kronekursen svekket seg en god del det siste året. Noe av forklaringen er trolig at rentene har steget mer i flere av landene vi handler med.

Wolden Bache pekte på at pandemi, krig og høy inflasjon har ført til økt politisk og økonomisk usikkerhet internasjonalt.

– At det er flere forhold som påvirker kronekursen, betyr ikke at rentesettingen her hjemme ikke har betydning. Hadde vi ikke satt opp renten i møte med den økte prisveksten, ville kronen trolig vært betydelig svakere, sa hun.

– I dagens situasjon gjør en svakere krone avveiningene i pengepolitikken mer krevende. Prisveksten er allerede høy, og svekkelsen av kronen bidrar til å holde inflasjonen oppe. Samtidig er økonomien i ferd med å kjøle seg ned.

Mandat

Følsvik etterlyste i går også et endret mandat for Norges Bank, noe som ble avvist av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Norges Bank har satt opp renten for å kjøle ned økonomien. Målet er at prisene i samfunnet ikke skal stige mer enn 2 prosent i året over tid.

LO har argumentert for at mye av prisveksten i Norge kommer fra importerte varer og tjenester, og at høyere rente her hjemme ikke hjelper slik økonomene tror.

LO har i årevis advart om at dyrere rente kan skape trøbbel for bedrifter, som i neste omgang vil gi økt ledighet.

Og i juni, da sentralbanksjefen kom med en dobbel renteheving, var tonen svært hard fra LO-lederen.

– Det er ubegripelig at sentralbanksjefen fortsetter sitt aggressive rentekappløp. Dette kommer til å gjøre vondt verre for bedrifter og folk, sa Følsvik den gang.

– Vi kan ikke aksepter at Norges Bank nok en gang bruker økt arbeidsledighet som virkemiddel i den økonomiske politikken.