Sentralbanksjefen inn på teppet i Stortinget – må svare om svak krone

Krona har falt som en stein den siste tiden og er på sitt laveste nivå målt mot dollar og euro på flere tiår.

I dag stiller sentralbanksjef Ida Wolden-Bache til åpen høring i Stortinget om finansmarkedsmeldingen.

Flere av finanskomiteens medlemmer bekrefter i forkant av høringen at den svake krona kommer til å bli et helt sentralt tema.

– Jeg er jo bekymret for den svake krona, for den forsterker priskrisen som veldig mange i Norge opplever, sier Rødts Marie Sneve Martinussen til NRK.

– Derfor kommer jeg til å være interessert i å høre sentralbanksjefens tanker om hennes muligheter til å gjøre noe med det, og om vi politikere burde gi henne flere verktøy i den håndteringen, forklarer hun.

En knapp time er satt av til en felles spørsmålsrunde med sentralbanksjefen.

– Det blir veldig spennende å få noen betraktninger rundt både rentenivåer, kronekurs og aktivitet i norsk økonomi, hvordan disse virker sammen, og hva som er deres forklaring i dag på den relativt lave kronekursen, sier Senterpartiets Geir Pollestad.

HØRING: SVs Kari Elisabeth Kaski, Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad møter sentralbanksjefen i dagens høring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski kommer til å stille spørsmål om den svake krona, i tillegg til andre ting.

– Det er interessant å høre vurderinger knyttet til bankens salg av kroner, selv om det er mange faktorer som spiller inn på kronekursen, sier hun.

– Det andre er hvor stor grad av kursfallet som er normalisering, gitt at norsk økonomi er mindre preget av oljeinvesteringer, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Norges Bank, som takker nei til å kommentere saken og viser til høringen.

– Politisk risiko

Også Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi bekrefter at kronekurs og finanspolitikkens påvirkning blir hovedtema i høringen.

Limi mener regjeringen må sin del av ansvaret for kronesvekkelsen.

– Regjeringens økonomiske politikk, med enorme skatteøkninger over natten og tilbakevirkende kraft, har svekket tilliten til norsk økonomi, økt den politiske risikoen ved å investere i Norge og derved også svekket kronekursen, sier han.

RISIKO: Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Norske bedriftseiere flytter ut av landet, og utlendingers investeringer i Norge blir kraftig redusert. Dette er finansministerens og regjeringens ansvar, mener Frp-nestlederen.

Han viser til at svak krone gir økt prisvekst i Norge på grunn av høy import.

– Norges Bank har så langt ikke gitt noen god forklaring på svekket krone, men bruker sitt eneste virkemiddel, som er økt rente for å dempe prisstigningen, sier Limi.

Han mener det er vel så mye finansministeren som sentralbanksjefen som må utfordres om den svake krona.

Urimelig kritikk, mener Pollestad fra Sp. Han viser til at krona har falt kraftig helt siden oljeprisfallet i 2014.

– Nå ser vi en situasjon der det er usikkerhet i økonomien. Da går pengene ofte til de store økonomiene. Det er høy rente både i EU og USA. Det gjør det mindre attraktivt å gå mot Norge, sier han, og fortsetter:

– Vi har høy aktivitet i norsk økonomi. Hadde alt stått fælt til i Norge og det gikk dårlig med næringslivet, kunne jeg forstått kritikken fra Frp. Men tilfellet er at det går godt i norsk næringsliv, folk har jobb, og derfor bommer de totalt på kritikken.

Høyres Mahmoud Farahmand vil gjerne høre sentralbanksjefens innlegg før han stiller spørsmål, men ser fram til å høre Wolden Baches «synspunkter på de forhold som påvirker inflasjonen.»

Fire grunner til at kronen er blitt svakere Ekspandér faktaboks Seniorøkonom Dane Cekov i Nordea viser til fire grunner til at kronen er atskillig svakere i dag enn i 2010. Renteforskjellen til utlandet minker: Norge har ikke høyere rente enn eurosonen og USA lenger. Japan og Sveits er også i samme situasjon som Norge, men er større valutaer, anses som trygge havner og er dermed mindre utsatt for svingninger. Dermed velges den norske kronen vekk.

Norge har ikke høyere rente enn eurosonen og USA lenger. Japan og Sveits er også i samme situasjon som Norge, men er større valutaer, anses som trygge havner og er dermed mindre utsatt for svingninger. Dermed velges den norske kronen vekk. Investorer tar mindre valutarisiko: Finansielle institusjoner som banker og fond ble underlagt reguleringer etter finanskrisen som gjør det vanskeligere å sette penger på risikable eiendeler. Det kan typisk være mindre valutaer, som norske kroner. Enkelte hedgefond har helt sluttet å eie kroner, ifølge Cekov.

Finansielle institusjoner som banker og fond ble underlagt reguleringer etter finanskrisen som gjør det vanskeligere å sette penger på risikable eiendeler. Det kan typisk være mindre valutaer, som norske kroner. Enkelte hedgefond har helt sluttet å eie kroner, ifølge Cekov. Kronesalg ved børsfall: Kronen blir svekket når finansmarkedene faller. Norske liv- og pensjonsfond som indeksfond skal speile verdien til børsene de måles opp i utlandet. Disse investeringene må valutasikres. Det medfører at kronen må kjøpes hvis indeksene stiger, mens kroner må selges ved børsfall.

Kronen blir svekket når finansmarkedene faller. Norske liv- og pensjonsfond som indeksfond skal speile verdien til børsene de måles opp i utlandet. Disse investeringene må valutasikres. Det medfører at kronen må kjøpes hvis indeksene stiger, mens kroner må selges ved børsfall. Norges Bank selger kroner: Kronekursen svinger med olje- og gassprisen, som er Norges viktigste vare som selges til utlandet. Men selv om Norge har et enormt handelsoverskudd mot utlandet, viser grunnbalansen ikke et overskudd fordi sentralbanken selger så mye kroner at effekten nærmest nøytraliseres. Norges Bank selger 1,7 milliarder kroner hver dag.

Riktige verktøy?

Rødt-nestleder Sneve Martinussen kommer til å spørre sentralbanksjefen om hun mener Norges Bank har de verktøyene den trenger i møte med en fallende kronekurs.

– Selv om sentralbanken står helt fritt i sine beslutninger om rente og kronesalg, er det politikerne som gir mandat til sentralbanken og også verktøyene, sier hun.

SPENT: Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg er interessert i å høre hva hun mener om de begrensningene som Stortinget egentlig har lagt på Norges Bank. For eksempel at de ikke har muligheten til å utstede obligasjoner som man gjør i andre land uten stor formue.

– Det gir dem mindre rom til å justere krone-salget sitt i ei tid der kursen faller, påpeker Rødt-toppen.

– Hvordan kan vanlig folk merke at krona er så svak, bortsett fra når man skal på ferie til euroland?

– Også de som ikke har råd til å dra på ferie, merker jo at krona er svak, fordi det påvirker prisen på alt vi handler fra utlandet – som mange matvarer og forbruksvarer.

– Er blitt et problem

Arbeiderpartiets finanstopp på Stortinget, Eigil Knutsen, erkjente nylig i et intervju med NRK at den svake krona har blitt et problem for en regjering som strever med å hjelpe folk med å takle dyrere mat, bensin og strøm og galopperende renter.

– Ja, det er den. Fordi vi importerer mer inflasjon, sa Knutsen til NRK før helgen.

– Vi drar enda mer med oss inn i Norge fra utlandet. Så det vil jeg absolutt si er et problem. Og så er det jo ytre faktorer som påvirker mye av dette her.

FINANSTOPP: Arbeiderpartiets Eigil Knutsen leder finanskomiteen på Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han understreker at den svake krona er et problem for vanlige folk.

– En god del av prisveksten som kommer i økonomien nå, er importert fra utlandet gjennom energi, matvarer og innsatsfaktorer i industrien, sier Knutsen.

– Når vi er i en situasjon med høy prisvekst, importerer vi enda mer prisvekst enn hvis krona ikke hadde svekket seg så mye. Det gjør det mindre forutsigbart for bedrifter og enkeltpersoner når man skal ta beslutninger om investeringer.

Pollestad mener den svake krona har gjort regjeringens jobb med å bekjempe høy prisvekst vanskeligere, selv om den hjelper eksportindustrien.

– Ulempen er at prisene på importerte varer har steget, sier Pollestad, og fortsetter:

– Den enkle løsningen er å skru rentene kraftig opp, men det vil jo ramme arbeidsplasser og sysselsetting i Norge. Hvis man gjør én ting for å løse et problem, så skaper det kanskje minst to nye. Og det er veldig uheldig, og det gjør jo at vi må finne den minst dårlige løsningen.