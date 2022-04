– Jeg sa ikke ja til denne jobben for å bli populær, seier Ida Wolden Bache.

NRK møter henne på kontoret og hun lar seg avbilde foran veggen der det en gang vil henge et portrett av henne også. Som aller første kvinne.

Jens Stoltenberg, som opprinnelig ble ansatt, så seg nødt til å trekke seg. Kontinuitet i Nato i en kriserammet tid ble viktigere enn norsk pengepolitikk.

Jobbtilbud var overraskende

Foruten en kopp fylt med penner på det store skrivebordet, er kontoret til sentralbanksjef Ida Wolden Bache helt strøkent.

Det er kanskje nødvendig med orden når man skal fatte store pengepolitiske beslutninger.

Det gjør gjerne Wolden Bache med klassisk musikk på ørene, omgitt av moderne kunst hun selv har vært med å velge ut.

Og selv om hun nå har overtatt stafettpinnen etter tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, vil hun ikke ha kontoret hans. Hun blir sittende på sitt eget.

– Jeg tenker kanskje jeg skal bli sittende her, jeg. Kontoret er like stort og like fint.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache foretrekker å ha det ryddig på kontoret. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Wolden Bache skulle egentlig «bare» fungere som sentralbanksjef frem til Stoltenberg skulle overta senere i høst.

Oppstarten ble imidlertid utsatt, før det så ble klart at Nato-sjefen ikke får avslutte karrieren med prestisjejobben i Norges Bank likevel. Krigen i Ukraina tillot det ikke.

– Jeg var i dialog med Finansdepartementet i dagene forut for at Jens Stoltenberg trakk sitt kandidatur. Det var jo også i dagene rett før vi skulle kunngjøre vår rentebeslutning. Så det var spesielt, og det kom også overraskende på meg, sier Wolden Bache.

I en samtale med Finansdepartementet kvelden før annonseringen, var hun klar på at hun kom til å takke ja til et tilbud, dersom hun fikk det.

– Veldig ydmyk

Wolden Bache innrømmer at hun midt i kaoset med å forberede pressekonferanse om rentebeslutningen, ikke rakk å tenke så mye over at det ble hun som fikk jobben til slutt.

– Jeg søkte på jobben fordi jeg har et sterkt engasjement for Norges Bank og de dyktige menneskene som jobber der. Det var ikke vanskelig å si ja.

– Ble du glad?

– Ja. Jeg er veldig ydmyk med tanke på hva denne stillingen innebærer, og tar fatt på den også med en følelse av alvor.

At Jens Stoltenberg i utgangspunktet gikk seirende ut av ansettelsesprosessen, tenker ikke Wolden Bache noe på i dag.

– Jeg har full tillit til at det ble gjort gode og grundige vurderinger i prosessen, og hadde respekt for den beslutningen finansministeren og regjeringen tok.

Hun hadde sett frem til å jobbe med Stoltenberg, men forstår godt at han fortsetter som Nato-sjef.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache trives på internasjonale arenaer, selv om krigen i Ukraina gir økonomisk hodebry for Norges Bank. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Godt forberedt

Wolden Bache er opptatt av å være godt forberedt. Hun ønsker å ta veloverveide beslutninger.

– Jeg synes jeg skylder mine medarbeidere, og det at jeg nå har en såpass viktig stilling, at jeg tar jobben på alvor, og forbereder meg godt.

Skal hun tale, kan hun godt snakke fritt og uten manus i 20 minutter.

– Jeg snakker jo ofte om temaer jeg kjenner veldig, veldig godt, og jeg har god erfaring i dette nå. Kanskje har jeg god hukommelse.

Tidligere lærere betegner henne som en praktelev.

Hadde det vært syvere på karakterskalaen, hadde Wolden Bache fått det, sier de. I ettertid blir hun beskjemmet av å høre den typen karakteristikker.

– Jeg var nok skoleflink, men også veldig ivrig og engasjert i fagene. Jeg jobbet mye med skolearbeid, vedgår Wolden Bache.

Wolden Bache lar seg ikke påvirke av folk som kaller henne for seriøs eller kjedelig. Hun synes ikke det å være seriøs er noe negativt. Selv mener hun at hun er ganske ordinær.

– Jeg er et helt vanlig menneske med en litt uvanlig jobb.

Musikk har alltid vært en stor interesse for den nye sentralbanksjefen. Foto: NRK

Vil ikke bli populær

Og med denne noe uvanlige jobben følger stort ansvar. Et ansvar som strekker seg utover å fastsette renta.

Krigen har ført til prisøkninger som direkte påvirker folks lommebøker.

– Vi ser det nå med høye råvarepriser som fører til økte levekostnader. Det får betydning både for pengepolitikken og for avkastningene på våre investeringer, sier Wolden Bache.

– Så blir det din jobb å sette opp renta. Du blir ikke populær av det?

– Jeg sa ikke ja til denne jobben for å bli populær. Vi har et klart mandat, og vi vil innrette pengepolitikken for å nå de målene som ligger i mandatet.

At folk flest forstår hvorfor Norges Bank gjør som de gjør, er viktig for den nye sentralbanksjefen.

Hun vil nå bredt ut med tydelig informasjon. Folk flest skal forstå sentralbankens beslutninger.

Det vil Wolden Bache få til ved å være synlig på flere arenaer enn før, og å ta i bruk både sosiale og tradisjonelle medier.

– Har Norges Bank vært litt for stiv og konservativ på det området til nå?

– Det vil jeg ikke si. Vi utvikler oss hele tiden og når samfunnet endrer seg, tilpasser vi oss det.

Svensk visesentralbanksjef: – Ida er kompetent

NRK var med da Wolden Bache møtte Sveriges visesentralbanksjef Anna Breman i Stockholm tidligere denne uken, på sin første utenlandstur som sentralbanksjef.

– Ida er en utmerket økonom og en god leder. Det er det en sentralbank behøver, sier Breman til NRK.

Sveriges visesentralbanksjef legger ikke noe i at Norges nye sentralbanksjef er kvinne.

– Jeg tenker det er bra at man får en kompetent person, uansett om de er kvinner eller menn. Og Ida er kompetent, sier Breman.

Wolden Bache er enig.

– Det viktigste er kompetansen og lederrollen, og evnen til å håndtere den. Så er jo mangfold og representasjon viktig, sier Wolden Bache.

Men uansett, hun føler seg klar for jobben som nå ligger foran henne.

– Jeg er lidenskapelig opptatt av det jeg driver med, dypt engasjert, og tar oppgaven på alvor.