Sentralbanksjefen advarer mot spekulasjon i lave fastrenter

Siden starten av august har minst 30 banker satt ned fastrentene på boliglån en eller flere ganger, viser rentestatistikk NRK har innhentet fra Finansportalen.

Inverterte rentekurver og rentemarkeder som er snudd på hodet, gjør at fastrentelån med lang tidshorisont nå kan ha lavere renter enn kortsiktige lån.

– Jeg vil egentlig advare litt mot å prøve å «time» tilpasninger i fastrentemarkedet ut fra hvordan rentebildet ser ut akkurat nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han sier at han ikke vil gi noen anbefalinger til om hvorvidt husholdningene bør binde boliglånsrenta eller ei.

– Trenger man en forsikring mot en renteoppgang så er det et argument for å binde renta, men jeg vil advare egentlig mot å prøve å tilpasse seg dette markedet ut fra hvordan rentebildet er akkurat nå, sier Olsen.

– Tull med kort rentebinding

Analysesjef Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets er blant landets fremste eksperter på utviklingen i kredittmarkedene.

Han mener de som bør binde renta, er de som ikke tåler en uforutsett renteoppgang - og som trenger en forsikring dersom de ikke tåler en eventuell oppgang i flytrende renter som kan komme.

– Tåler du ikke uflaks, så skal du binde renta. Det er akkurat som å tegne forsikring på huset ditt. Du må binde den i ti år eller lenger. Å binde i to-tre år er bare tull, sier Ringholm.

- Glem å prøve å slå rentemarkedet ved å binde renta på boliglånet fordi den er lav nå, sier Pål Ringholm i Sparebank1 Markets. Han er analysesjef for kreditt i meglerhuset. Foto: Johan B. Sættem

I løpet av de siste 35-40 årene har lange renter både ute og i Norge grovt sett falt mer eller mindre sammenhengende.

I perioden har det vanligvis lønt seg å ha flytende rente på boliglånet.

Advarer mot å vedde mot rentemarkedet

Ringholm mener generelt at det ikke er noen god ide å tegne fastrenteavtaler i den tro at det skal være lønnsomt sammenlignet med å holde renta flytende.

– Nei, det er det ikke. Hvis du tror at du skal slå rentemarkedet, tror du samtidig at du er bedre enn tusenvis av tradere som sitter foran dataskjermene i tradingrom i London, Mumbai, Shanghai, Hongkong og New York. At du er smartere enn alle de. Det er du sannsynligvis ikke, sier Ringholm.

Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge sier at ingen vet hva fremtiden vil bringe, og at en rentebinding kan være riktig for dem som vil ha mindre usikkerhet om fremtidige renteutgifter.

– Det vi ser nå er at det er stor usikkerhet i verdensøkonomien. Det påvirker også norsk økonomi, og det er ingen som egentlig vet hvordan renteutviklingen blir fremover. Så dette blir opp til den enkelte husholdning. Ønsker man forutsigbarhet, så er fastrente et alternativ, sier han.

Flytende renter har steget, fastrenter har falt

Fastrenter med ti års binding er i noen banker på samme nivå som gjennomsnittlig gode flytende renter. I løpet av sommeren har bankene satt ned renten på fastrentelån med 10 års binding med opp til 0,75 prosentpoeng, skriver Nettavisen.

I KLP er det nå fire ganger så mange som vil ha fastrenter som på vårparten. De fleste velger tre års-fastrente, som har lavest effektiv rente av alle fastrentetilbudene.

I Storebrand tegner flere enn tre av ti nye boliglånskunder fastrenteavtaler på boliglånet - og de fleste binder på ti år.

Men det er langt fra alle bankene som opplever kunderush etter fastrenter. Finansavisen skriver at verken i Danske Bank eller i DNB det vært noen særlig økt etterspørsel etter slike lån de siste månedene.

NRK gjør for ordens skyld oppmerksom på at intervjuet med sentralbanksjefen ble gjort for noen dager siden.

Neste rentemøte i Norges Bank er 18. september, mens hovedstyrets rentebeslutning offentliggjøres dagen etter sammen med en ny økonomisk analyse (pengepolitisk rapport).