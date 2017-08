Senterpartiet vil ha regjeringsoppnevnt EØS-utvalg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lanserer sitt nye forslag midt i Arbeiderbevegelsens høyborg – Youngstorget i Oslo.

Her, omkranset av hovedkvarterene til både LO og Arbeiderpartiet, har Senterpartiets valgkampbuss rullet inn. Og her gjør partilederen det klart at han vil se på alternativer til EØS-avtalen.

– Vi ønsker at et regjeringsoppnevnt utvalg, en såkalt Norsk offentlig utredning (NOU), bredt og fordomsfritt skal se på hva som tjener Norge og norsk folkestyre nå, sier Vedum til NRK.

Sp-lederen sier bakgrunnen for forslaget er Brexit, britenes utmelding av EU.

– Og da må vi i Norge se både hvilke muligheter og utfordringer det gir, sier Vedum.

Kan skje til høsten

Vedums plan kan bli virkelighet allerede i høst. Senterpartiet har i lang tid ligget høyt på meningsmålingene, og har Arbeiderpartiet som foretrukken regjeringspartner etter valget.

Vedum er trygg på at et Senterparti i medvind vil få gjennomslagskraft – og mener det er unødvendig å stille et ultimatum om EØS-utvalget i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi driver ikke med sånt, vi. Vi går til valg på det vi mener er rett.

– Men du har forhåpninger om at dette blir noe av, hvis Senterpartiet kommer i regjering med Arbeiderpartiet?

– Selvfølgelig har jeg det, for jeg er opptatt av å sikre norske interesser, og av å sikre det norske folkestyret.

Ap åpner for regjeringsutvalg

Og i Arbeiderpartiet, avviser ikke Anniken Huitfeldt umiddelbart Vedums EØS-planer. Huitfeldt leder Stortingets Utenriks – og forsvarskomite.

– Vi gjennomførte jo en Europa-utredning sist vi satt i regjering, så det er ikke uten videre et dårlig forslag å ha en tilsvarende utredning nå, sier Huitfeldt til NRK.

Men Arbeiderpartiet er fremdeles svorne tilhengere av EØS-avtalen, fastslår Huitfeldt. Hun avviser at EØS-avtalen kan bli endret eller forkastet, dersom en ny rødgrønn regjering setter ned Vedums ønskede utvalg.

– For Arbeiderpartiet er EØS grunnpilaren i vårt forhold til EU. Det at Storbritannia går ut, rokker ikke ved EØS' betydning for vår økonomi, sier Huitfeldt.

– Utvalget skal gjøre en skikkelig jobb

Senterpartiet har som kjent kjempet innbitt mot EØS-avtalen helt fra starten.

– Vi mener EØS overfører for mye makt fra Stortinget – som man kan kaste i valg – til et byråkrati du ikke kan kaste i valg, sier Vedum.

Men Vedum mener det ikke er grunn til å frykte et EØS-utvalgs konklusjoner, selv om det eventuelt blir en Senterparti-bestilling fra regjeringskontorene. Han sier det offentlige utvalget skal få et bredt mandat, og være sammensatt av folk med mange ulike bakgrunner.

– Det er ingen her som vil kaste opp ting her uten at det er gjennomtenkt og skikkelig. Derfor må vi ha en Norsk offentlig utredning som ser på både utfordringene og mulighetene Brexit skaper.

