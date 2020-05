Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble glad for at LO hadde fått med Arbeiderpartiet på å gjøre sterke grep for industrien, i tråd med våre forslag.

Slik reagerte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da han så Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik på NRK onsdag 27. mai.

Solen skinte over Youngstorget. Det samme gjorde forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi (IE). Mellom dem stod Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik og lovet å stille seg bak oljenæringens krav til ny krisepakke i forhandlingene på Stortinget.

Disse løftene mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum at forsvant som dugg for vårsola i det øyeblikket Arbeiderpartiet satte seg ved forhandlingsbordet.

BYR PÅ REISE: Trygve Slagsvold Vedum vil ha med Hadia Tajik på bedriftsbesøk for å bli enige om krisepakke. Foto: Erik Waage / NRK

Sp-leder til Ap: – Stå for det dere har sagt

Signalene fra Arbeiderpartiet var nesten identiske med det både Senterpartiet og Fremskrittspartiet allerede har gått inn for. Sammen har disse tre partiene flertall på Stortinget, dermed trodde Vedum det ville bli lett å komme frem til ny krisepakke for oljenæringen.

– Jeg trodde dette ville komme lett på plass, men opplever at det ikke har kommet noe konkret på bordet av de kravene fagforeningen har stilt fra Arbeiderpartiet, sier Vedum.

Han sier Senterpartiet har lagt flere forslag på bordet for å sikre bedre vilkår for norsk leverandørindustri, verftsbedriftene og for å sikre norske arbeidsplasser. Han sier det virker som om Arbeiderpartiet sier én ting i media, noe helt annet når dørene lukkes til forhandlingsrommet.

– Det virker som de er mer opptatt av spill i media enn politisk handling. Nå må vi få Arbeiderpartiet på siden av oss i kampen for industriarbeideren. De trenger nå at vi står opp for norske arbeidsfolk og for industrien og sikrer tusenvis av arbeidsplasser. Da må Arbeiderpartiet bli en medspiller og ikke en lunken rankespiller. Vi trenger kraften, ikke vinglingen vi ser nå, sier Vedum.

Tajik: – Vet ikke om Vedum har fått solstikk

BYR PÅ SAFTIS: Hadia Tajik vil gjerne invitere Trygve Slagsvold Vedum på saftis for å komme til enighet om krisepakke. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Tajik er ikke i nærheten av å være enig i Vedums kritikk.

– Jeg vet ikke om Vedum har fått solstikk i pinsen, men det han kommer med her stemmer rett og slett ikke. Jeg inviterer gjerne Trygve gjerne til en saftis i sola for å finne løsninger sammen, heller enn å ha grunnløse utspill i media, skriver Tajik i en e-post.

Hun sier Arbeiderpartiet fortsatt står sammen med fagforeningene i synet om at penger som blir utløst i krisepakken skal skape arbeidsplasser i Norge.

– Arbeiderpartiet har fra dag en jobbet for at oljepakka skal ha best mulig innretning for arbeidsfolk i olja og industrien. Regjeringens forslag kommer ikke til å bli vedtatt slik de har foreslått den, og vi har uttrykt stor vilje til å sørge for at det blir frigjort mer penger til investeringer i bransjen. Jeg tror ikke det er mye som skal til for å skape åpenhet og gjennomsiktighet på hva pengene blir brukt til, slik at de i størst mulig grad går nettopp til å sikre arbeidsplasser, og Arbeiderpartiet sikter mot et bredt og stabilt forlik om dette.

– Ville følt seg ført bak lyset

Også Fremskrittspartiet melder seg inn i pinse-krangelen. Sylvi Listhaug mener også at Arbeiderpartiet er mest opptatt av politisk spill og medieoppslag.

– Problemet er at Ap er mest opptatt av å fremme forslag i forhandlingene som ikke har noe med oljeskatt å gjøre. Det viktigste for Ap er ikke å få til endringer i oljeskatten som sikrer de store investeringene fremover og som sikrer tusenvis av arbeidsplasser, men å få gjennomslag for alt mulig annet, sier hun til NRK.

Listhaug mener LO og industriarbeiderne ville følt seg ført bak lyset dersom de hadde vært i forhandlingsrommet.

– Det de sier offentlig og i forhandlingene er to forskjellige ting. Om Ap hadde villet, hadde vi allerede vært i mål med forhandlingene. Men de er mest opptatt av å samordne seg med SV i forhandlingene, SV som faktisk er for å legge ned hele oljenæringen. Det sier vel det meste, sier Listhaug.

Motangrep fra Arbeiderpartiet

Beskyldningene rundt forhandlingene går ikke bare fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet, de går også andre veien. Søndag gikk Tajik og Kari Kaski fra SV til angrep på Senterpartiets manglende utbyttekrav i forhandlingene i en artikkel i Dagbladet.

– Jeg er skuffet over Senterpartiet og Fremskrittspartiet i denne saken. De profilerer seg på å være på lag med den vanlige mann og kvinne. Men uten krav til utbyttebegrensninger støtter de interessene til de rike aksjonærene, og ikke arbeidsfolka i industrien, sier Aps nestleder og finanspolitiske talskvinne Hadia Tajik til Dagbladet.

Det har fått Vedum til å steile.

– Dette er kun retorikk. Arbeiderpartiet la lørdag frem et forslag om null utbytte fra Equinor og andre oljeselskap. I fjor tok staten ut 20 milliarder kroner fra Equinor som vi brukte på sykehjem, skoler og velferd. Å si at vi ikke skal ta ut én krone fra Equinor før 2026, det er ikke ansvarlig politikk, sier Vedum.

Han sier Arbeiderpartiet snudde på dette punktet etter å ha hørt Senterpartiets argumenter. Den virkelighetsbeskrivelsen er ikke Tajik enig i.

– Trygves gjengivelse av innholdet i forslaget er ikke riktig. Det vi var opptatt av var å begrense adgangen til å ta ut utbytte, for å sikre at pengene heller går til å skape aktivitet i Norge. Så langt har vi ikke opplevd at Sp har vist noen interesse for å begrense utbytte for oljeselskapene som mottar disse pengene som blir frigjort, sier hun.