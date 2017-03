Venstre måles til å ligge under sperregrensen, og da vil Ap-leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne danne flertall med enten KrF eller SV.

Det er ikke tilfellet for Venstres nivå. KrF og SV måles til et nivå over sperregrensen. Tar man hensyn til feilmarginene, kan partiene være under sperregrensen.

Venstre og MDG måles til et nivå under sperregrensen. MDGs oppslutning på 2,1 prosent er signifikant under sperregrensen , også når man tar hensyn til feilmarginene.

(Dersom man justerer Venstres oppslutning til rett over sperregrensen og 7 mandat, ville det likevel ikke være nok til at dagens fire partier berger flertallet, men får 81 mandat.)

Mandatberegningen basert på denne målingen gir Ap og Sp 80 mandat til sammen. De to partiene vil kunne danne flertall med enten SV (8 mandat) eller KrF (8 mandat) (altså i begge tilfeller uten MDG og Rødt).

Sp har ikke vært målt til over 10 prosent hos Norstat for NRK i den tiden vi har tidsserie for, tilbake til 2006.

Senterpartiet går signifikant frem for andre måned på rad. I januar ble partiet målt til 6,1 prosent, nå 10,9 prosent.

Senterpartiets fremgang speiles også i snittet av målingene og følgelig flere andre enkeltmålinger, hvor også nivået har vært over 10 prosent. Av ni målinger publisert i mars, ble Sp målt til over 10 prosent tre ganger, over 9,5 prosent 7 ganger.

Sp har som forrige måned en lojalitet på over 82 prosent og en andel usikre velgere på under 8 prosent. Her er tendensene jevne fra februar til mars, og altså bedre enn i januar, sett med Sp-øyne. Partiet holder på egne velgere.

Sps velgerutveksling med Arbeiderpartiet er svært interessant. Dette er den fjerde måneden hvor Sp henter økende antall velgere fra Ap. I desember tapte Sp svakt (600 velgere) på velgervandringen mellom de to partiene. De tre første månedene i 2017 har partiet tjent hhv. 11.000, 22.000 og 56.000 velgere. Sp tjener altså over dobbelt så mye på Ap-overgangen som i forrige måned.

Sp henter dermed flere velgere fra Ap (56.000) enn fra de to regjeringspartiene samlet (26.000 fra Høyre og 14.000 fra Frp).

Forrige måned viste tallene at Sp hentet flere velgere fra regjeringspartiene samlet, enn Ap gjorde. Det er ikke tilfellet denne måneden. Ap henter 70.000 velgere fra de to regjeringspartiene til sammen, altså markert mer enn Sps 40.000. Dette forholdet illustrerer de særskilte feilmarginene ved bakgrunnstall, derfor omtales som oftest tendenser over tid i disse analysene.

Sp avgir velgere, men taper ikke, til Ap, Høyre og SV. Til de øvrige partiene mister ikke Sp noen velgere.

Sps velgerutveksling med Frp er dermed for tredje måned på rad mer Sp-gunstig, nå ved at ingen (0) velgere beregnes å gå fra Sp til Frp.

I februar lå Senterpartiet og Frp helt likt (10,1 prosent) i Norstats uvektede råtall. Disse tallene skal brukes med ytterst varsomhet, da de kan si mer om hvem man har ringt, enn hva velgermassen mener. Samtidig kan slike tall fange opp noen trender det er verdt å merke seg, selv om det ikke er statistiske sannheter. Denne måneden er Sp større enn Frp i råtallene fra Norstat, hvilket er en milepæl. Frp: 11,4 prosent Sp: 11,6 prosent.