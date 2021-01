Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om Danmark og Norge har de samme avtalene om vaksineleveranser gjennom EU, blir forskjellen i antall vaksinerte stadig større.

Norge har fordelt 143 864 vaksinedoser i landet, og satt totalt 55 662 doser. Danmark har mottatt 165.780 doser. Siden de henter ut alle restene fra glassene med vaksine har de satt hele 182.032 doser, ifølge VG.

– At to tredeler av dosene ikke er satt, synes jeg er rart. Dette skulle jeg gjerne hatt en tydeligere forklaring på, sier Senterpartiets Marit Arnstad til NRK.

ETTERLYSER: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil se regjeringens vaksineplan. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Det er pussig at så mange doser holdes igjen. Jeg tror det trengs noen gode forklaringer på hvorfor, og det etterlyser jeg. En produksjonsforsinkelse hos Pfizer kan være del av forklaringen, men det utgjør bare en mindre andel av dosene det her er snakk om.

Arnstad får støtte fra økonomiprofessor Ole Gjems-Onstad:

– Det er uforklarlig sendrektig. Det er nesten uforståelig. Man har hatt måneder å forberede seg på.

UFORKLARLIG: Økonomiprofessor Ole Gjems-Onstad er kritisk til at så få vaksinedoser enda er satt i Norge. Foto: Johan B. Sættem

– Dette burde jo virkelig vært årets julaften og nyttårsaften. Det er ingenting som kunne motivert det norske folk så mye til ytterligere innsats rundt korona at enn at vaksinering gikk raskt og hadde et høyt tempo.

Danmark holder ikke igjen

Mens Danmark har valgt å sette alle vaksinedosene med en gang de kommer til landet, har Folkehelseinstituttet holdt av titusenvis av doser i et beredskapslager.

Også den andre vaksinedosen er lagt i fryseren for å være sikker på at de som til nå er vaksinert også får den andre dosen når de skal.

Overlege Are Stuwitz Berg i FHI mener Norge bare ligger en uke bak Danmark i løypa.

EN UKE BAK: Overlege Are Stuwitz Berg i FHI sier Norge bare ligger en ukes tid bak Danmark, som har satt tre ganger så mange vaksinedoser. Foto: Terje Bendiksby

– Vi har valgt å holde tilbake halvparten av dosene i starten. Pfizer klarer ikke å sende ut alt de har lovet, og det får nå konsekvenser i land som har valgt å sende ut alle doser med en gang. Vår fremdriftsplan vil opprettholdes fordi vi kan ta fra beredskapslageret, sier Berg.

Berg mener det er viktig å bruke det vanlige vaksinasjonssystemet til kommunene, også til koronavaksine.

– Det tar litt tid å rulle ut vaksinene til der folk bor, men vi mener det er et trygt og godt system så flest mulig tar den.

Berg viser til at Danmark er et geografisk lite land, som kan kjøre ut doser fra ett sentralt vaksinelager.

Arild Jahrn fikk den første koronavaksinen i Trondheim tidligere i januar. Foto: Kari Anne Breivik Eldnes / NRK

I Norge er det større geografiske avstander, og 356 kommuner er involvert i vaksineringen, noe som krever mer transport og samordning.

– Vi ligger en liten uke bak Danmark, for vi har den litt forsinkede utrullingen. Men vi får de samme leveransene og skal vaksinere i stort tempo også her i Norge.

Men Gjems-Onstad sier han ikke forstår hvordan Norge kan ta igjen forspranget på Danmark i løpet av så kort tid.

– Det er litt vanskelig å skjønne. At vi skal kunne vaksinere dette spranget i løpet av en uke det bare stemmer ikke med de tallene vi hittil har sett, sier Gjems-Onstad.



Etterlyser vaksinekalender

VAKSINEKALENDER: Det danske folkehelseinstituttet har lagt ut denne kalenderen som viser når ulike grupper kan forvente å få tilbud om vaksine. Foto: Statens Serum Institutt / Faksimile

Det danske folkehelseinstituttet SSI la allerede tidlig i januar ut en kalender som viste når de forventer å gi tilbud om vaksinasjon til ulike alders- og befolkningsgrupper.

Arnstad mener FHI nå må informere bedre om når ulike befolkningsgrupper kan forvente å få vaksine utover våren, og når vaksineringen skal være gjennomført.

EU-kommisjonen har satt som mål at 70 % av Europas voksne befolkning skal være ferdigvaksinert innen utgangen av juni.

– Det er den type informasjon jeg etterlyser og spesielt for perioden mars til juni. Da må vi forvente at vaksinering virkelig kommer i gang, sier Arnstad.

– Jeg skulle ønske norske myndigheter gikk klart ut med et mål slik EU-kommisjonen har gjort, og at de laget en form for kalender slik Danmark allerede har gjort.

En kalender er på vei, ifølge Folkehelseinstituttet:

– Vi har planlagt å legge ut en slags vaksinasjonskalender, med en ide om når den enkelte vaksineres, nå ganske snart. Det kommer i løpet av noen dager, sier Berg.