Senterparti-topp: - Det er beklagelig

– Senterpartiet var beredt til å gå fra sonderinger til forhandlinger med både SV og Arbeiderpartiet.

Det sier arbeidspolitisk talsperson i Senterpartiet, Per Olaf Lundteignen.

– Hvordan reagerer du på denne nyheten?

– Det er beklagelig at SV har kommet til den konklusjonen.

Han forteller at han hele tiden har vært usikker på resultatet av sonderingene.

– Hva som skjer videre det må vi drøfte, sier Lundteigen.

Han mener ikke bruddet med SV er en garanti for en Arbeiderparti-Senterparti-regjering.

– Kan det være aktuelt å ikke gå i regjering i det hele tatt?

– Det er en av tingene vi må drøfte, sier Lundteigen.

Skuff, skuff og mer skuff

Senterpartiets parlamentariske nestleder Kjersti Toppe forteller til NRK at hun hadde ønske om et annet utfall

– Jeg hadde et sterkt håp om at vi skulle få til en flertallsregjering med Sv. Jeg er veldig skuffet over at sonderingene ikke har ført frem og at Sv sier det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering nå.

Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, Kjersti Toppe, håpet på en treparti-regjering - og med det en rødgrønn flertallsregjering. Foto: Leif Rune Løland / NRK

På dagens pressekonferanse uttrykket SV-leder Audun Lysbakken at partiet er svært skuffet over utfallet av sonderingene.

Også SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er misfornøyd:

– Svært skuffende at vi ikke får en rødgrønn regjering som går til kamp mot klimakrisen og de økende ulikhetene i denne omgang. Vi har større mulighet til å få gjennomslag i Stortinget enn å delta på de premissene som ble avklart, sier Haltbrekken til NRK.

Han forteller at partiet nå vi l jobbe for gjennomslag for store utslippskutt og reduserte forskjeller gjennom Stortinget - utenfor regjering.

«Skuffet» er også ordet som Kari Elisabeth Kaski velger seg. Hun er finanspolitisk talsperson i SV.

– Jeg er veldig skuffet over at det ikke blir forhandlinger for en rødgrønn regjering i denne omgang, sier Kaski til NRK.

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget. Også hun er "skuffet" over utfallet - men mener partiet ikke fikk til nok enighet om SVs viktigste kjernesaker: ulikhet og klima.

Går i opposisjon uten binding

– Når det ikke er mulig å få enighet som går langt nok og gir et reellt skifte, da er det dessverre ikke grunnlag for forhandlinger, utdyper hun.

⁃ Når vi nå går i opposisjon og uten binding til den kommende Ap-ledede regjeringen er vi klare til å forhandle budsjett for å få gjennomslag for klima og forskjeller, sier Kaski.