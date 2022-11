Europa er i energikrise, og nå kommer kulden for alvor. Mens strømprisen er over 5 kroner den dyreste timen onsdag, kan nordmenn se langt verre pristopper framover.

– I enkelttimer kan strømprisen i Norge gå opp mot 20 kroner per kilowattime, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Insight by Volue.

Kulde betyr økt forbruk av kraft til varme, og samtidig er det liten hjelp å hente fra vindturbiner når vinden har uteblitt den siste tiden.

Sender kraft ut – får knapt noe igjen

I Norge har vannmagasinene blitt fylt opp utover høsten. Nå er krafteksporten i full gang igjen etter flere måneder med innsparing.

Den siste uken har Norge kjørt ut netto åtte ganger så mye kraft til utlandet som i hele oktober, ifølge Statnett. I motsetning til tidligere i høst, importerer Sør-Norge knapt kraft.

Prisen for vannkraften i Norge avgjøres i stor grad av hva den kan bli solgt for i utlandet. I Tyskland og Storbritannia må kull og gass brukes for å dekke energibehovet, og setter prisen i markedet.

Norske produsenter setter prisen litt lavere enn i utlandet, og da vil utlandet kjøpe kraften. Hvis vannet ble holdt igjen, måtte prisen blitt satt høyere.

Det er derfor kulden kombinert med lav vindkraftproduksjon som sender strømprisen opp, ikke økt eksport fra Norge, ifølge Lilleholt.

– Uten eksport av norsk kraft ville strømprisen vært enda høyere, så dette tjener også norske forbrukere, sier Lilleholt.

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue Insight. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Redaktør Geir Ove Mollestad i Montel Energy News ser ingen grunn til å kritisere kraftprodusentene for å selge strøm for fulle mugger.

– Det er slik strømmarkedet fungerer som Norge er en del av. Strømmen går dit prisen er høyest, sier Mollestad.

Ligger an til dyr desember

Med tørt og kaldt vært må nordmenn må belage seg på dyrere strøm framover enn prisene som var i oktober og november.

For desember ligger forventningene i snitt på 3 kroner og 52 øre i Sør-Norge og Østlandet. Inkludert moms gir det en strømpris på 4,39 kroner.

Nettleie, avgifter og påslag til strømselskaper kommer toppen, men slår ulikt ut.

– Til slutt er vi på over 5 kroner per kilowattime før strømstøtten trekkes ifra, konkluderer Mollestad.

Strømstøtten tar støyten

Strømstøtten tar 90 prosent av prisen over 87,5 øre, inkludert moms. Hvis snittprisen for desember lander på 4,39 kroner, gir støtten en pris til forbrukeren på 1 krone og 23 øre.

Siden strømstøtten beregnes etter snittprisen, vil forbrukere kunne få mer støtte dersom mesteparten av strømmen brukes på tider av døgnet prisen er lavere. Motsatt vil mer forbruk de dyreste timene gi mindre støtte enn 90 prosent.