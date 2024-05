Sender støttegruppepin til Patrick Berg

Hver dag under rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour i Oslo tingrett har leder for Støttegruppa 25. juni, Espen Evjenth, hatt en pin på skjortekragen.

Denne pinen har lederen for Støttegruppa 25. juni brukt under hele den to måneder lange rettssaken mot Zaniar Matapour. Foto: Olav Døvik / NRK

Evjenth sier støttegruppepinen ble som en del av uniformen hans for å vise at folk kunne ta kontakt med ham og at han skulle stille opp hvis det var noe.

Nå som rettssaken er over gir han pinen videre.

På Facebook skriver Evjenth blant annet:

«I innspurten av oppgjøret mot terrorangrepet som var retta mot det skeive miljøet for to år siden var det en som stod opp for nettopp skeive.

Patrick Berg, kaptein på mitt kjære Bodø/Glimt, konfronterte homohets fra tribunen – på fotballbanen – midt i en direktesendt kamp – idet han hørte det – på en balansert og fin måte. Det krever mot, og det betydde mye for meg midt oppi alt sammen.»

Espen Evjenth som opprinnelig er fra Meløy i Nordland er selv Bodø/Glimt-supporter. Han ble skutt i hodet inne på London pub under terrorangrepet 25. juni 2022.

Det var i en seriekamp i Kristiansund 12. mai at kapteinen i Bodø/Glimt sto opp mot homohets fra tribunen.

Berg reagerer på homohets: — Jævla homser! Du trenger javascript for å se video.

– Det at mannlige fotballspillere er forbilder på den måten, det kan ikke undervurderes hvor stor effekt det kan ha for folk. For min egen del var det noe jeg ble veldig stolt over både som Glimt-supporter og som menneske, at han tar den. At han står opp for det som er rett, sier Espen Evjenth til NRK.

– Et glimrende eksempel som jeg håper det er flere som vil følge. Les også Rasa mot publikum etter «homofobiske gloser»: – Bør ikkje aksepterast

– Det koster å gå foran på den måten han har gjort. Det kan være litt ensomt å gå foran også og da skal han få den (red.: pinen) av meg, sier lederen for Støttegruppa 25. juni.

– Jeg blir overveldet

Patrick Berg var en skuffet mann etter Bodø/Glimts skuffende prestasjon mot KFUM på fredag, men han ble overveldet da NRK presenterte han for takkebrevet fra Evjenth.

– Jeg må si at jeg blir overveldet over hvor mange som har tatt kontakt og sagt takk. Det viser at sånne handlinger betyr mye mer enn folk tror. Det er fint å se at det har betydd mye for mange.

Berg forteller at han bare gjorde det som føltes naturlig i situasjonen da han hørte homohets fra tribunen.

– Der og da tenkte jeg ikke på at det skulle få stå stor oppmerksomhet i ettertid. Det får være en oppfordring til flere om å stå opp hvis man opplever noe som ikke er greit.

Aktor: – Et angrep på skeive

Terrortiltalte Zaniar Matapour erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett 12. mars i år. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Gjerningsmannen Zaniar Matapour erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett 12. mars i år.

To måneder senere ba aktoratet om at han skal dømmes til 30 års forvaring for grov terror. Forsvarerne mener han må frifinnes fordi han ikke er tilregnelig.

To menn ble drept og ni andre fikk skuddskader da Matapour åpnet ild med en pistol og et automatvåpen mot to utesteder i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

Politiet sier mange flere kunne blitt drept dersom ikke Matapour hadde blitt overfalt og lagt i bakken av sivile på stedet.

Påtalemyndigheten sier dette var et angrep på skeive.

Dommen mot Matapour er ventet i juli.