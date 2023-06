Sender psykiater-tilsynssaker vidare til Helsetilsynet

Forfattaren Hilde Rød-Larsen gav sommaren 2022 ut boka «Diamantkvelder».

I boka fylgjer ein hovudpersonen Agnete som jobbar som omsetjar. Ho er gift for andre gong og har ei dotter som snart er vaksen. Ein dag byrjar ho å misse håret, og Agnete tenker det kan ha samanheng med stress. Då mannen hennar reiser vekk får Agnete tid til å finne ut kva som utløyste stressreaksjonen.

Det fører til at ho byrjar å stille spørsmål ved kva det eigentleg var som skjedde då Agnete innleia eit forhold til studievennina sin far, som var psykolog.

Rød-Larsen har fortalt at det var under arbeidet med romanen ho innsåg at ho som ung var blitt utsett for det ho kallar eit grenseoverskridande forhold mellom ho sjølv og ein psykiater.