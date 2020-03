Semje på Stortinget om krisepakke nummer 3

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter lange diskusjonar rundt detaljane i støtteopplegget, skal semje ha vorte oppnådd i 2-tida natt til tysdag, melder TV 2.

Tidlegare måndag kveld har både NRK, TV 2 og VG omtalt dei utsette forhandlingane om den 3. krisepakka til regjeringa. Usemja var knytt til spørsmål om redusert momssats, og kor forpliktande lovnadene om auka løyvingane skulle vere.

Klokka 22 måndag kveld samla alle partia seg i lagtingssalen på Stortinget seg, fleire timar etter det opphavlege møtetidspunktet.

Etter det NRK erfarte såg det ved 23-tida ut til at norske kommunar og fylke får ekstraløyvingar på 5–7 milliardar kroner for å dempe verknaden av koronakrisa.

Regjeringa ønskte først ikkje å talfeste dette, men valde å komme opposisjonen i møte.

Ifølgje ei skisse som TV 2 opplyser at dei har sett, blir det 5 milliardar kroner meir til kommunane. I tillegg skal staten forplikte seg til å dekke meirutgiftene til kommunane i samband med krisa.

Ikkje heilt samde om kontantstøtteordninga

Partia har òg forhandla om velferdsordningar, som dagpengar og støtteordningar for studentane, men utan å komme heilt i mål her.

KRISEPAKKE-MØTE: Stortingets finanskomité møtest i lagtingssalen. Bildet er frå møtet 19. mars då den første krisepakken var til behandling. Foto: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Når den 3. krisepakka blir behandla i Stortinget tysdag, vil ikkje alle detaljar i innretninga på kontantstøtteordninga vere klar, etter det NRK erfarer. Stortinget lèt truleg regjeringa utarbeide detaljane med LO, NHO og Virke før den fått endeleg form.

I skissa som TV 2 viser til, skal det stå at den låge momssatsen som regjeringa har gått inn for å redusere til 7 prosent, blir ytterlegare redusert til 6 prosent. TV 2 meiner òg å vite at det i tillegg ligg kompensasjon til kollektivselskapa for tapte billettinntekter i skissa.

Tysdag klokka 10 blir krisepakka behandla i Stortinget.