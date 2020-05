Semje mellom Norwegian og leasingselskapene

Søndag kunngjorde Norwegian at det hadde fått alle dei fire långivargruppene med på redningsplanen sin. Men framleis stod att det å komme til semje med leasingselskapene før den ekstraordinære generalforsamlinga måndag.

Natt til måndag la selskapet ut ei børsmelding der det går fram at det òg har vorte oppnådd semje med leasingselskapene.

– Selskapet har fått sterk støtte frå både obligasjonseigarar og leasingsselskaper, og styret har derfor oppdatert forslaget til avgjerder for den ekstraordinære generalforsamlinga slik at denne semja blir gjenspegla og innsnevrar dei potensielle resultata for aksjonærane, skriv Norwegian i børsmeldinga.

Skjebnedag

På generalforsamlinga som skal haldast klokka 8.30 måndag morgon, blir det avgjord om aksjonærane vil godta redningsplanen til leiinga.

Her må dei ta stilling til ein emisjon, det vil seie at det blir skrive ut fleire aksjar.

Det vil innebere at den noverande eigardelen deira på 100 prosent, vert kutta til rundt 5 prosent. Redningsplanen må ha to tredels fleirtal på generalforsamlinga.

Jakob Schram seier det er slutt for Norwegian dersom redningsplanen ikkje vert vedteke måndag. Foto: NRK

Snipp, snapp, snute ...

Hvis kriseplanen ikkje vert vedteke måndag, går selskapet konkurs. Det gjorde Norwegian-sjef Jakob Schram klart på NRK Kveldsnytt søndag. Han sa rett ut at her står alt på spill.

– No handlar det om at aksjonærane bruker stemmeretten og stemmer ja. Viss ikkje, er det snipp-snapp-snute, og eventyret er ute, seier Schram til NRK.

Han og resten av Norwegian-leiinga har i vekevis arbeidd intenst med korleis dei skal skaffe nok eigenkapital til å kunne løyse ut statlege kriselån på 2,7 milliardar kroner.

Eit avgjerande ledd i planen har vore å få eigarane av obligasjonslån med på at delar av låna vert gjorde om til aksjar.