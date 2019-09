Selvutnevnt «sigøynerkonge» siktet for trusler med våpen

Etter det NRK forstår ble Karoli pågrepet i en væpnet aksjon i Oslo torsdag kveld. Politiet bekrefter at de etterforsker en trusselsak.

René «Roma» Karoli og broren Alex «Dolla» Karoli har begge hevdet at de har tittelen «sigøynerkonge» etter at faren deres Polykarp Karoli døde i 2001. Dette har vært en del av konflikten i Rom-miljøet i Norge.

– Det jeg kan si er at en gammel kjenning av politiet er pågrepet for over tid ha fremsatt trusler mot en eller flere personer, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ved Oslo politidistrikt.

– Siktede ble pågrepet i det som fremstod som en udramatisk aksjon, legger han til.

Gammel konflikt

Etter det NRK får opplyst, er trusselsaken en del av en gammel konflikt mellom Karoli-familien og Jansen-familien, en annen del av Rom-miljøet i Norge.

Truslene skal ha blitt fremsatt gjennom sosiale medier, etter at konflikten mellom de to familiene har spisset seg til den siste tiden.

Det skal ha vært personene som ble truet som selv tok kontakt med politiet. Meeg-Bentzen vil ikke gå i detaljer om siktelsen av hensyn til etterforskningen.

– Men det kan synes som om det er en bakenforliggende konflikt som er kommet til overflaten, sier han.

– Er det beslaglagt våpen?

– Det vil jeg ikke kommentere. Ut fra opplysninger i saken kan det imidlertid tyde på at det har vært våpenlignende gjenstander involvert. Det er nødvendig med fengsling både av hensyn til etterforskningen og fordi det er fare for gjentagelse.

Nekter straffskyld

Ifølge Karolis forsvarer vil han nekte fengsling.

– Han erkjenner ikke straffskyld og vil begjære seg løslatt, sier advokatfullmektig Per Bjørnar Fjeld Hegelstad hos advokatfirmaet Hasle.

– Det er veldig tidlig i saken ennå, legger han til.

Karoli er et godt kjent navn for politiet fra tidligere, og har vært innblandet i en rekke interne oppgjør i det norske rommiljøet. I 2014 ble han og sønnen angrepet i et blodig basketak ved Torshov bingo i Oslo.

Gjerningsmennene brukte ifølge dommen både kniv, øks, machete og brekkjern da de gikk løs på de to. Fem menn ble senere dømt i saken.

Fire av de fem dømte i Torshov-saken tilhørte Josef-familien, som lå i konflikt med Karoli-slekten. Konflikten har det også vært med den rivaliserende Jansen-familien, der tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen på et tidspunkt forsøkte å mekle.

Selv om det de siste årene har vært mindre omtale i offentligheten skal det ha fortsatt å ulme. NRK får bekreftet at politiet helt frem til i dag har fulgt nøye med på miljøet.