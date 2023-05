– Dette er Norges trygghet, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) da han besøkte USS «Gerald R. Ford» for noen dager siden.

Men da skipet seilte inn i Oslo havn i morgentimene i går, samlet Selma og vennegjengen seg.

For henne og vennene var synet av skipet alt annet enn beroligende.

– Det er kjempeskummelt og jeg og vennene mine er redde.

Selma Flo-Munch brukte mange timer torsdag på å utforme tekst til plakatene. Jeg skrev det som føltes riktig, sier hun. Foto: Sofia Storhaug / NRK

Totalt ble 200 plakater hengt opp i Oslos gater. Det var TV2 som først skrev om dette.

«Yankee go home» er budskapet på plakatene.

Aktivistene mener det amerikanske besøket er en unødvendig provokasjon.

Aldri opplevd

Plaktane vakte sterke reaksjoner hos noen, og da hun hang opp plakater mellom Rådhuset og Nationaltheatret skjedde det noe hun aldri hadde opplevd før.

– Jeg ble angrepet da jeg demonstrerte mot krigsskipet. Det var en mann som dyttet meg og nektet meg å henge opp plakatene. Han ropte at jeg var fæl og ekkel før han gikk fysisk til angrep på meg. Det ble så ille at en forbipasserende måtte komme og stoppe han, hevder hun.

Mannen var ikke den eneste som gjorde det ubehagelig for aktivistene.

Selma laget lim av mel og vann og hang opp over 200 plakater rundt omkring i Oslos gater. Foto: Sofia Storhaug / NRK

– Det var flest eldre menn på 50 som var kjipe mot oss. Det var for eksempel en som sa at vi støttet Putin. I kommentarfeltene kalte de oss Quisling og en annen skrev at Russland burde komme bare for å ta oss, forteller hun.

Som aktivist er Flo-Munch vant til at flere er uenig med henne. Men aldri før har hun opplevd så mange negative tilbakemeldinger.

Forsvarseksperter uenige om hvordan russerne reagerer. Du trenger javascript for å se video. Forsvarseksperter uenige om hvordan russerne reagerer.

Redd for atomkrig

– Jeg skal ikke lyve og si at det ikke er ekkelt.

– Så hvorfor fortsetter du?

– Alternativet er mye verre. Det er eklere og skumlere at det er fare for atomkrig, sier hun.

Med seg til Debatten har hun kjæreste og samboer Markus Amund Sæther.

Selma Flo-Munch fikk støtte av kjæresten da hun deltok i Debatten torsdag. Foto: Sofia Storhaug / NRK

– Hvorfor stoler du ikke på regjeringen?

– I dag leste jeg på nrk at det ikke er Norge som skal bestemme hvor langt nord skipet skal seile. Det er det amerikanerne som bestemmer. Da føler jeg i stor grad at regjeringen lar amerikansk militære ta beslutninger som er viktige for Norge, sier hun og legger til:

– Jeg synes også det er urovekkende at regjeringen nå og tidligere har satt en stopper for at Norge skal være med å signere atomvåpenforbudet.

Den 22 år gamle aktivisten er fjerde vara for Rødt på Stortinget. Den siste tiden har hun slitt med nattesøvn og ikke fått sove.

Selma Flo-Munch og kjæresten var begge med og demonstrere mot krigsskipet som seilte inn torsdag. Foto: Sofia Storhaug / NRK

Intet å frykte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener hun har lite å frykte.

– Jeg skjønner at store våpensystemer kan vekke bekymring. Men grunnen til at vi har et forsvar er at vi skal være trygge hvis noen angriper oss. Vi skal sikre tryggheten, sier Gram.

– Du sier det er trygt, mens en 22-år gammel jente sier hun ikke får sove om natten. Hvordan beroliger du henne?

– Det foreligger ingen trussel mot Norge. Vi er nabo mot Russland og allierte mot USA, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram lover at det ikke er atomvåpen ombord. Blir korrigert av orlogkapteinen Tor Ivar Strømmen -Ja, det er det! Du trenger javascript for å se video. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram lover at det ikke er atomvåpen ombord. Blir korrigert av orlogkapteinen Tor Ivar Strømmen -Ja, det er det!

– Ikke usannsynlig

Orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen kan skipet inn og ut og utelukker ikke atomvåpen.

– Amerikanske fartøy, særlig hangarskip og ubåter, har vanligvis slike våpen ombord. Men det vil USA aldri bekrefte eller avkrefte. Så vi vet egentlig ikke om de har atomvåpen med nå – men usannsynlig er det ikke.