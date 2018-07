Selger tørkerammede småpoteter som skulle ha blitt til sprit

– De små potetene blir vanligvis til potetmel eller sprit. Bøndene får da en helt annen pris for dem enn hva de får hos oss nå, så dette er en bra greie på flere måter, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Bjørn Takle Friis til NRK.

SMÅPOTETER: Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Bjørn Takle Friis, sier at flere bønder har meldt om mer enn 20 prosent økning av «småpoteter» som følge av tørken. Foto: Coop

Det varme, tørre været i store deler av landet fører til dårlige fôr- og kornavlinger for bøndene. Veldig varmt og tørt sommervær er heller ikke potetbondens beste venn.

Jevn vanntilgang er viktig for at potetene skal kunne gro store og fine, slik vi er vant til å se i butikken. Men når tørken satte inn i juli, ble det ikke nok næring til knollene. Resultatet er at mange poteter har blitt små, mindre enn det som er standard for vanlige «spisepoteter».

Takle Friis forteller at det var potetprodusentene som tok kontakt med matvarekjeden og lurte på om de hadde noen forslag til hvordan man løse problemet ekstra mange små poteter.

– Vi foreslo da en egen 2-kilospakke med mindre poteter og satte i gang produksjonen umiddelbart. De første potetene er allerede sendt pakkeriet, sier han.

Videre har dagligvarekjeden lovet å gjøre samme type tiltak for gulrøtter som er butte, korte og utenfor det som er standard, etter en sommer med utfordrende vekstforhold.

Bondelaget: – Konstruktivt

Leder i Bondelaget Lars Petter Bartnes, gir Coop skryt for tiltaket. Han mener det er nødvendig for at norske forbrukere skal få tilgang til norskprodusert potet utover høsten.

POSITIV: – Når forbruker skal ha gode måltid, spesielt i de kommende månedene, håper jeg de kjøper norsk storfekjøtt og lammekjøtt. Det er kjente kvalitetsprodukter, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes. Foto: Norges Bondelag

– Vi vet at tørkesituasjonen gir dårligere utvikling av poteten, og at færre poteter oppnår det tradisjonelle størrelsen. Vi er glade for at kjedene tilrettelegger for at forbrukerne skal få gode norske matopplevelser utover høsten, sier Bartnes.

Småbrukarlagets beregninger viser at norske bønder kan tape opp mot tre milliarder på grunn av tørkekrisa, skriver Nationen. Og tidligere i sommer sa daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedhaug, at tørkesommeren hypotetisk kan gi ringvirkninger inn i 2019.

– Er dette tiltaket fra Coop godt nok for bøndene?

– Nok eller ikke, det er i hvert fall veldig konstruktivt at kjedene bidrar i en sånn vanskelig situasjon for produsentene, slik at man får solgt en større andel av produksjonen. Alle slike tiltak ønskes velkommen, sier Bartnes.

Han mener at en bivirkning av denne typen tiltak kan være at forbrukerne i årene fremover kan få øynene opp for mat med mer utradisjonell form, størrelse og fasong.

Rema: Mer norsk kjøtt

REMA: Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, sier at Rema 1000 flere tiltak etter tørkesommeren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, sier at også Rema vil se an tiltak som kan avhjelpe situasjonen. Fossum sier at dagligvarekjeden følger situasjonen i landbruket løpende og har god dialog med leverandørene.

– Rema 1000 har allerede økt andelen norsk kjøtt som selges i våre butikker, og flere kjøpmenn tilbyr nå overskuddsmat til bønder som mangler fôr, sier Fossum til NRK.