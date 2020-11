Selger munnbind til fireåringer – i strid med FHIs råd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at koronasmitten her i landet blomstret opp igjen på seinsommeren, kom regjeringen i august med en anbefaling om bruk av munnbind i Oslo og Indre Østfold.

Siden den gang har smittetrykket fortsatt å øke, og fra oktober har det vært påbud om bruk av munnbind på offentlig sted i Bergen, Oslo og i flere av kommunene rundt de to byene.

– Ingen grunn til å bruke munnbind

STORT UTVALG: Klesbutikken Zalando har 8 munnbind i barnestørrelsene 116–140 og 43 varianter i universell barnestørrelse. Foto: Skjermdump

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av munnbind for barn fra ungdomsskolealder og oppover. Barn under to år skal ikke bruke munnbind, forteller overlege Trude Arnesen ved FHI.

– Vi fraråder det ikke for de større barna, men vi anbefaler det ikke. For de aller minste barna under to år kan det ha farlige skadevirkninger.

Ifølge FHI fraråder de munnbind på barn under to år fordi det kan hindre fri pust/frie luftveier.

Barn under 12 år har dessuten en mindre rolle i smittespredningen, ifølge FHI. Barna blir også sjelden alvorlig syke dersom de blir smittet.

– Derfor ser vi ikke noen grunn til å gi råd om at denne gruppen bruker munnbind, sier Arnesen.

Likevel markedsføres og selges munnbind beregnet på barn i flere norske butikker og nettapotek.

Alfacare, Med24, Zalando og Vistaprint har ulike utgaver av tøymunnbind og kirurgiske munnbind rettet mot barn. Sistnevnte reklamerer med at deres munnbind passer for barn fra 4 år og oppover, mens Zalando oppgir at de har munnbind i barnestørrelsen 116–140 (6-10 år).

– Generelt tenker vi at ingen bør sko seg på pandemien ved å bygge på usikkerheten som florerer nå. Vi ser ikke noen grunn til at barn under 12 år vinner noe på å bruke munnbind, sier Arnesen i FHI til NRK.

Trekker produktet

Torkild Haugan i Alfacare forteller at de lagerførte munnbind for barn tidlig i pandemien, før norske helsemyndigheter kom med sine råd.

– Vi gjorde dette kun i beste hensikt. Vi har et stort sortiment og har ikke tenkt noe mer over at denne fortsatt ligger i systemet, skriver Haugan i en e-post til NRK.

Ifølge Haugan har de kun solgt 39 pakker med varen, men har valgt å fjerne den fra nettbutikken etter at NRK tok kontakt.

– Vi har definitivt ikke beriket oss på dette, da marginen vår er veldig lav.

Kristian Brinckmann i nettapoteket Med24 sier til NRK at barnemunnbindene de selger er ment for tenåringer.

– De er mindre i størrelsen og vil ofte passe bedre til 13-14-åringer, og dermed beskytte bedre enn vanlige munnbind, svarer Brinckmann i en e-post til NRK.

Han understreker at WHO har uttalt at passformen til munnbindet er avgjørende for at det har effekt.

– Følger WHOs anbefalinger

Alexandra May i den europeiske pr-avdelingen til Vistaprint avviser overfor NRK at de oppfordrer til at barn skal bruke munnbind ved å selge dem.

– Vi gjør dem tilgjengelige i en rekke størrelser, også for barn. Vi følger lokale retningslinjer kombinert med WHOs råd. WHO understreker at det finnes situasjoner hvor munnbind er anbefalt for barn. Det kan være at barnet er sykt, ikke klarer å holde én meter avstand eller i reisesituasjon på fly og flyplasser, skriver May i en e-post.

WHOs retningslinjer skiller seg fra norske myndigheters retningslinjer, og åpner for at barn i alderen 6–11 år kan bruke munnbind i visse situasjoner og under tilsyn av voksne.

For barn over 12 år gjelder de samme retningslinjene som for voksne.

Zalando forklarer at de opererer i 17 forskjellige land, hvor rådene om munnbindbruk varierer.

– Vi vil tilby kundene våre lik tilgang og støtte deres individuelle valg på tvers av landene, sier Anne Vibe Hansen i Zalandos kommunikasjonsavdeling til NRK.

Hansen sier selskapet donerer overskuddet av munnbindsalget til den internasjonale kampen mot koronaviruset.