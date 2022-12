Sektleiar ville gifte seg med dottera si – skal ha over 20 koner

FBI skuldar Samuel Bateman for incest, gruppesex mellom vaksne og barn heilt ned i niårs alderen, og sexhandel. Det viser eit rettsdokument den amerikanske avisa Salt Lake Tribune har fått tak i.

Bateman leiar ei gruppe som braut ut av Fundamentalist Church of Jesus Christ of the Latter-Days Saints (FLDS). Det er ei sekt som opphavleg braut ut av mormoner-kyrkja då det kom eit forbod mot fleirkoneri i USA.

Han er ein tidlegare tilhengar av den tidlegare leiaren av FLDS Warren Jeffs.

Jeffs skapte store overskrifter då han og fleire andre med tilknyting til sekta, vart tiltalt for seksuelle overgrep mot barn. Jeffs er sjølv dømt til livstid i fengsel.

Bateman har sete fengsla i Arizona sidan FBI ransaka heimen hans i Colorado City i september. FBI-agentane leitte etter bevis på barneekteskap og seksuelle forhold mellom barn og vaksne.

I september ransaka FBI heimen til Samuel Bateman i Colorado City i Arizona. Foto: Trent Nelson / AP

Ifølge dokumentet byrja Bateman «å forkynne at han var ein profet» i 2019. Han fekk rundt 50 tilhengarar og over 20 koner. Dei fleste er mindreårige under 15 år.

Familien til Bateman skal ha sagt same året at han hadde kjent seg oppmoda til å gifte seg med si eiga tenåringsdotter, ifølgje avisa.

Lydopptak

I rettsdokumentet hevdar FBI at han, saman med andre, har frakta mindreårige mellom statane Arizona, Utah, Nevada og Nebraska for å ha sex med dei. Dette skal ha skjedd mellom mai 2020 og november 2021.

Same år fekk FBI-agenten Dawn A. Martin tak eit lydopptak av ein samtale.

Der skal Batemann ha sagt at «himmelske far» hadde instruert han til å «gi det mest dyrebare han har, dyden til jentene» til tre av dei vaksne mannlege følgjarane hans.

Bateman skal deretter ha sett på medan dei tre vaksne mennene hadde sex med dei mindreårige jentene. Den eine var berre 12 år gammal, ifølgje FBI.

Familien og tilhengarane samla seg rundt Bateman då han vart arrestert i september. Foto: Trent Nelson / AP

Etterpå heldt han fram med å seie at jentene hadde «ofra dyden sin for Herren».

– Gud vil fikse kroppane deira og setje jomfruhinna tilbake. Eg har aldri hatt meir tillit til at hans vilje må skje. Det heile er av kjærleik, skal Bateman ha sagt ifølge dokumentet.

Rømde frå gruppeheim

Då Bateman vart arrestert i september, fann FBI ni jenter i alderen 11 til 16 år i heimen hans. Ifølge rettsdokumentet, er dei konene til Bateman.

Etter arrestasjonen vart jentene plassert i ein gruppeheim av barnevernet i Arizona.

Fleire av jentene hevdar i avhøyr med FBI at dei ikkje har blitt utnytta av Bateman. Berre ei av dei fortalde om seksuelle overgrep.

Likevel har fem av jentene sagt at dei brukte å sove saman med Bateman, kysse og ta på han. Ei anna jente fortalde også at ho var til stades og delvis naken då Bateman hadde gruppesex.

Tre jenter held rundt kvarandre medan Bateman vart arrestert i september. Foto: Trent Nelson / AP

Siste søndagen i november rømde åtte av desse jentene frå gruppeheimen. Det kjem fram i ein rapport som Salt Lake Tribune har fått tak i.

Fire dagar seinare vart jentene funne i ein Airbnb i Spokane i Washington. Der var dei saman med ein av konene til Bateman, 19 år gamle Moretta Rose Johnson. Det skriv The Tribune.

Johnson er no sikta for kidnapping.