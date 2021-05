Seks tenåringer dømt for grove voldtekter mot 15-åring

To gutter på 17 år og en på 18 år er dømt til ubetinget fengsel, blant annet for voldtekt av den 15 år gamle jenta i Oslo. Tre andre, to 18 år og en 17, er dømt til samfunnsstraff. De seks må betale til sammen 1.050.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

Alle de tiltalte guttene var 15 eller 16 år da overgrepene ifølge tiltalen ble begått sommeren og høsten 2019. Flere ganger skal guttene ha utsatt jenta for grove voldtekter, trusler, vold og kroppskrenkelse.

Ved de to alvorligste tilfellene i tiltalen gikk flere gutter sammen om å holde jenta eller truet med å drepe henne mens voldtektene ble utført.

Rettssaken ble holdt i Oslo tingrett fra februar til mars under strenge regler om referatforbud og innskrenkning av åpenheten i domstolen. Først mandag ble dommen mot guttene offentliggjort.

Der kommer det fram at tre av guttene er dømt til ubetinget fengsel i 60 dager, samt 420 timers samfunnsstraff. De tre siste er dømt til henholdsvis 360, 360 og 417 timers samfunnsstraff.

Ifølge retten må de tiltaltes unge alder føre til en vesentlig reduksjon i straffen sammenlignet med hva som ville blitt fastsatt overfor voksne lovbrytere. Ingen av de tiltalte guttene har erkjent straffskyld.