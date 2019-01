Seks leiligheter på Voss står i full fyr

Det er kraftig brann i en bygning på et hyttefelt på Voss Resort. Det er fortsatt spredningsfare, skriver Bergens Tidende.

– Seks av leilighetene står i full fyr. Også de tre siste kan gå med. Det er sterk vind og uoversiktlig på stedet, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

Fire av disse leilighetene skal være fullstendig utbrent. Veggen står i de andre to leilighetene, men det er lite trolig noe å redde der, opplyser Drotningsvik til NTB.

– Det ser derimot ut til at vi har klart å redde leilighetene nedenfor og unngå spredning dit, sier Drotningsvik

– Det er store styrker i sving, og rundt 50 personer er evakuert. Det er også mye røyk i området, så det tar nok noen timer før noen kan komme inn igjen, opplyser vaktkommandøren. Det er ikke kommet meldinger om alvorlige personskader i forbindelse med brannen, men Drotningsvik sier en del personer er sendt til legevakt for sjekk, trolig etter å ha fått i seg røyk.

Ambulanse kjørte inn i steinras

Et steinras over E16 like ved Nakkagjeltunnelen mellom Bolstadøyri og Evanger skapte problemer for redningsbiler som var på vei til Voss, skriver Bergensavisen.

– En ambulanse kjørte inn i raset, men det var ingen som ble skadd. Det gikk bra med dem som var i bilen, men det ble materielle skader. En politibil skal også ha punktert i det samme området i forbindelse med raset, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen i Vest politidistrikt. Begge bilene var på vei til brannen på Voss. Ambulansen skal ha truffet tunnelveggen etter å ha kjørt på steiner som var rast ned.

Det er uklart når E16 kan åpne igjen, da det er mye steiner i veien, ifølge Vegtrafikksentralen.

Hus i Haugesund

Tidlig tirsdag morgen fikk politiet melding om at et hus i Haugesund står i full fyr. Det er uklart om det er folk i huset.

– Huset er overtent, og det er fremdeles uvisst om det er folk i huset, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NRK.

Vind i området skaper en del utfordringer, og folk i nabohusene evakueres fortløpende. En person skal ha blitt kjørt til sykehus i nærheten av brannen, men det er uklart om dette har en reel tilknytning til brannen.

Brannstifter på Sira

Politiet i Agder fikk i natt melding om at et ubebodd og forfallent hus på Sira i Flekkefjord er blitt antent. Huset er nedbrent. Politiet har kontroll på antatt brannstifteren, en mann i 20-årene. Brannvesenet driver etterslukning.

Det blåste så kraftig at nok et hus 200 meter unna begynte å brenne. Det andre huset skal være en fritidsbolig uten faste beboere. Brannen ble slukket i 06.20-tiden. Hus i nærheten blir sjekket tilfelle glør har spredd seg med vinden.

Kontroll på brann i Rjukan

Det oppstod brann i en bygning i Rjukan, der utestedet Rallarhuset er. 13 personer i nabohusene ble evakuert da det var fare for spredning på grunn av kraftig vind. Brannvesenet har nå brannen under kontroll, og alle de evakuerte får reise hjem igjen. Politiet i Sør-Øst berømmer Tinn og Rjukan brannvesen som hindret at brannen spredte seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ringerike

Brannvesenet på Ringerike fikk melding om mistenkelig lukt i en leilighet og litt senere måtte de ut for å slukke brann i en bod et annet sted i Hønefoss. Begge tilfellene har blitt varslet av meldere som slik har hindret potensielt større hendelser, skriver Ringerike brann på sin Twitter-konto.