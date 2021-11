Seks koronarelaterte dødsfall i Norge hver dag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaepidemien fortsetter å øke i omfang, slår Folkehelseinstituttet (FHI) fast i sin nye ukerapport.

For femte uke på rad er antallet ukentlige dødsfall økende. I uke 46 ble det registrert 45 koronarelaterte dødsfall, tre flere enn uka før. Gjennomsnittsalderen på disse var 85 år.

Det betyr at det daglig dør seks personer av koronarelaterte årsaker i Norge hver dag.

Det er det høyeste registrerte antallet dødsfall i hele 2021, og nært tilsvarende nivå som i begynnelsen av pandemien, skriver FHI.

Mellom 30-110 nye innleggelser

Forrige uke ble det registrert 14.626 koronatilfeller i Norge, en økning på 2810 fra uka før. I Bergen har smittetallet doblet seg i løpet av en uke.

FHI skriver at hvis smittetrenden fortsetter slik den i gjennomsnitt har gjort siden 1. november, forventer de mellom 30 og 110 nye innleggelser på sykehus om tre uker. De poengterer at prognosen er usikker.

Den største økningen på innleggelser, forventes blant de eldste aldersgruppene. For det er særlig de eldste som rammes nå.

FHI har varslet om rekordmange koronautbrudd på sykehjem og sykehus de siste ukene. Dødsfall ved sykehjem og lignende institusjoner mer enn doblet seg i uke 44 og 45. Det er nå flere dødsfall på sykehjemmene enn på sykehus, skrev FHI i den forrige ukesrapporten.

Færre innlagt på sykehus

Etter en økning i sykehusinnleggelser de siste fire ukene, var det en nedgang i uke 46.

146 personer ble lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak forrige uke, etter 163 uka før. 35 prosent av dem var uvaksinert, mens 60 prosent var fullvaksinert.

Trenger tiltak alle forstår

Myndighetene har åpnet for lokale tiltak. Ellers prioriterer de å gi oppfriskningsdoser til de eldste, og anbefaler at folk blir flinkere til å holde avstand og unngår å håndhilse.

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen er klokkeklar på at dette ikke er nok.

– Jeg mener dette koster så mye for samfunnet, i stedet for å gjøre noen gode, skikkelige smitteverntiltak som alle forstår.

Smittevernprofessor Bjørg Marit Andersen er ikke enig i det hun ser på som et forsøk på å alminneliggjøre korona. Foto: NRK

Andersen savner tydeligere oppfordringer fra myndighetene om å holde avstand, ha god håndhygiene og bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.

– Det er ikke godt nok. Helsemyndighetene bør tenke alvorlig på å bruke påbud. I hvert fall når det gjelder tiltak som ikke er en stor belastning for folk flest, og som stopper pandemien, sier smittevernprofessoren.

– Det dyreste vi gjør nå er å la denne pandemien gå. Det vil koste veldig mye for helsetjenesten i framtiden med mange mennesker som kanskje får senskader, sier hun videre.

– Oppfriskningsdoser vil hjelpe

Immunolog Anne Spurkeland sier til NRK at utviklingen vi ser nå ikke er veldig overraskende. Hun mener det ikke er tiden for å innføre like drastiske tiltak som vi har hatt tidligere.

– Skal man begynne å leve med koronaviruset så kan man ikke ha ambisjon om at det skal være null som dør av sykdommen.

Immunolog Anne Spurkland mener helsemyndighetene ikke hadde regnet med at smittetoppen kom så fort. Foto: HEIDI KLOKK / NRK

– Når sykehusene sier de har kapasitetsproblemer og dødstallene er så høye som de er, burde vi gjøre mer? Bør det innføres andre tiltak, eller må vi akseptere denne utviklingen?

– Jeg tenker at svaret på spørsmålet er ja, begge deler. Vi må både godta noen flere tiltak og at noen flere kommer til å dø av covid før pandemien er over, sier Spurkeland, som legger til:

– Oppfriskningsdoser vil hjelpe. Det er for tidlig å se effekten av dem.

Vurderer tiltak fortløpende

Oslo universitetssykehus har vedtatt å redusere den kirurgiske aktiviteten med 10 prosent de neste to ukene. De måtte frigjøre kapasitet for å håndtere smitteøkningen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol besøkte mandag Ahus. Seksjonsoverlege ved intensivavdelingen, Ole Kristian Fossum, har ytret at han er lite imponert over tiltakene regjeringen har satt inn.

Det har vært full trøkk på intensivavdelingen på Ahus de siste ukene. Mandag besøkte statsministeren og helseministeren sykehuset. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kjerkol forstår at enkelte ønsker strengere tiltak, men mener det ikke er nødvendig nå.

– Vi har en løpende dialog både med kommunene og statsforvalterne, samtidig som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gir oss faglige anbefalinger. Det er helheten vi må passe på, både det å beskytte liv og helse, men også samfunnets strukturer og økonomien, sa Kjerkol på Ahus mandag.

– Det er ingen lette vurderinger når vi er gjenåpnet, men vi er villige til å sette inn strengere tiltak hvis vi mener det er riktig.