Seierstad planlegger bokprosjekt om Metoo-kampanjen og Ap

– Det er et før og etter Metoo, skriver Seierstad i en e-post til NRK.

– Det førte til banebrytende endringer i kulturlivet, arbeidslivet og i politikken. Jeg vil gjerne se nøyere på hvordan fenomenet slo ned i politikken, og hvordan det ble møtt der, fortsetter hun.

Seierstad har bekreftet overfor Dagens Næringsliv at hun jobber med et bokprosjekt om tematikken og har signert en intensjonsavtale med Gyldendal.

Forfatteren bak bestselgere som «To søstre» og «Bokhandleren i Kabul» forteller at hun kun har jobbet med bokprosjektet i noen uker. Hun er nå opptatt av å finne ut av om historien egner seg for en bok.

Ifølge DN skal varslene mot Arbeiderpartiets tidligere nestleder Trond Giske stå sentralt i arbeidet.

Åsne Seierstad fikk i 2016 Brageprisen for sakprosa for boka «To søstre». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Norsk samtidshistorie

Seierstad bekrefter overfor NRK at hun spesielt ser på Arbeiderpartiet.

– Det er Norges viktigste parti, og det er interessant å se på hvordan fenomenet og varslingene ble møtt. Det er en del av norsk samtidshistorie, skriver hun.

Dagens Næringsliv påpeker at Seierstad er fadder for Giskes eldste datter. Hun er også venninne med den avgåtte nestlederens tidligere samboer, Anne Grethe Moe.

På spørsmål om hvordan hun forholder seg til det i arbeidet, svarer Seierstad at det er noe hun har tenkt nøye gjennom og vurdert flere ganger.

– Forholdet hans til min venninne tok slutt for tolv år siden, men jeg er selvsagt fremdeles fadder for deres datter. Dette vil jeg gjøre nøye rede for i boken. Utover det har jeg tro på at journalistikkens objektivitetskrav vinner, skriver hun til NRK.

Giske har ikke besvart DNs henvendelser om saken. NRK har så langt ikke lyktes å få en kommentar fra Arbeiderpartiet om bokprosjektet.

USA-prosjekt

I oktober sa Seierstad at hennes neste bok skulle handle om USA. Til VG sa hun da at hun fikk ideen til boka under president Donald Trumps innsettelsestale.

Forfatteren selv sa da at det var for tidlig å si for mye om prosjektet, og at hun bare var i startfasen.

TIl NRK skriver Seierstad fredag at det prosjektet «allerede er startet og går sin gang.»