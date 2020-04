Se videomøtene som ikke gikk helt som planlagt

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden midten av mars, etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, har mange jobbet hjemmefra. Så mange som seks av ti av den norske arbeidsstyrken hadde hjemmekontor i forrige uke.

Med hjemmekontoret kom også videomøtene.

Dårlige mikrofoner, barn eller dyr som plutselig dukker opp, et kamera som helst ikke burde vært på eller et uventet filter. Fallgruvene er mange.

Her er noen av videomøtene som ikke gikk helt etter planen.

Var en potet

Mellom hjemmekontoret og senga er veien ofte kort. Det kan gjøre det fristende å stå opp litt senere enn normalt.

Men, for Lizet Ocampo, politisk redaktør for organisasjonen People for the American Way, var det ikke lite søvn som var problemet mandag morgen da hun koblet seg på Teams.

Organisasjonslederen var nemlig en potet.

– Mandag morgen hadde vi møtet vårt, og vanligvis har jeg kameraet på. Da vi startet møtet, så jeg at jeg var en potet, sier hun til Buzzfeed.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fredagen før møtet lastet Ocampo ned flere filtre på mobilen for å gjøre fredagspilsen med vennene litt morsommere.

Mandag morgen, da hun koblet seg på videomøtet, hadde hun glemt at fredagens filter fortsatt var på. Og til tross for gjentatte forsøk på å fjerne filteret, forble hun en potet.

– Som en progressiv organisasjon, kjemper vi for rettferdighet og muligheter for alle, og i de siste tre årene har det vært litt tøft. Jeg ga bare opp og forble en potet i resten av samtalen, sier hun til nettstedet.

Uventet gjest på hjemmekontoret

NRKs økonomikommentator Cecilie Becker fikk plutselig en uventet gjest i bakgrunnen da hun ble intervjuet live hjemme.

NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker, hadde med seg en «gjest» i direktesendingen. Du trenger javascript for å se video. NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker, hadde med seg en «gjest» i direktesendingen.

LES OGSÅ: Mener hjemmevideoer skaper nærhet i krisetid

Sønnen Linus (8) snek seg nemlig med på sendingen.

Intervjuet med Becker kan minne litt om det klassiske intervjuet med Korea-eksperten Robert Kelly da hans to barn kom inn på rommet under et intervju med BBC. Under samtalen prøver kona desperat å samle opp ungene og få de ut.

Den lille glippen ble en av de største virale videoene i 2017.

Uten bukser

Hjemmekontor stiller ikke samme krav til klesvalg, og mange velger kanskje å ha på litt mer behagelige klær.

I en videosamtale, hvor bare overkroppen synes, kan det også være fristende å ha på veldig lite klær.

Det har blant andre det amerikanske varehuset Walmart merket. De ser en økning i salget av topper, men ikke bukser, da mange på hjemmekontor har innsett at de bare trenger å se profesjonelle ut fra midjen og opp.

Andre ganger kler man seg fint selv, mens andre i familien ikke følger helt samme stil:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Enkelte har diskutert om klippet er ekte, mens andre mener situasjonen sprer glede og viser noe som andre kanskje kan kjenne seg igjen i.

Andre på hjemmekontor får kanskje en utfordring om samboeren plutselig må hente noe:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Eller de rett og slett skal forbi:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kunsten på veggen

Gareth Barlow, journalist i BBC, mener det er viktig å alltid sjekke veggen bak – og kanskje enda viktigere – eventuell kunst, for å unngå pinlige situasjoner.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nye kollegaer

Fordi landets skoler og barnehager er stengt, er det mange som har hjemmekontor med små barn.

Det kan være en utfordring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mange husdyr får ekstra tid med eieren sin. Noen får også mer skjermtid:

Matmor Mina skulle intervjues på direkten – så får Pepsi tak i en sokk Du trenger javascript for å se video.

Etter påske vil mange fortsatt ha hjemmekontor. Da kan det være lurt å følge tipset som NRK-journalist Gaute Beckett Holmslet, fikk av kona: