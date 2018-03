Jonas Gahr Støre åpnet landsstyremøtet tirsdag ettermiddag med å kritisere regjeringen for å rokke ved «hatet og holdningene som drapene på våre ungdom sprang ut av».

– Tror 22. juli for oss er et spill

– I tiden etter 22. juli 2011 stod vi sammen i Norge. Sammen om å ta vare på ofrene – de som ble rammet. Og sammen om å bekjempe terrorisme – terrorhandlinger, men også det hatet, de holdningene, som drapene på våre ungdommer sprang ut av. I dag har vi en regjering som rokker ved dette, sa Støre, og fortsatte:

ENDRET SEG: På en helg ble noe endret i norsk politisk debatt, sa Jonas Gahr Støre under tirsdagens landsstyremøte. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– En justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli. En kunnskapsminister som tror 22. juli for oss er et spill – et kort – et hvilket som helst «argument». En statsminister som med et skuldertrekk viser sin feighet og lar høyrepopulistene i egne rekker holde på. Det har de siste dagene fått ofre fra Utøya til å gråte i sinne og reise seg i protest, sa Støre.

Listhaug-bråk i helgen

I helgen gikk Støre hardt ut mot Sylvi Listhaug som i et Facebook-innlegg fredag anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn av rikets sikkerhet.

– Listhaug retter en anklage mot Ap, som har vært rammet av terror, og som har stått opp for å bekjempe terror, med en påstand som er grovt urimelig. Å uttale seg på denne måten, mot Arbeiderpartiet og alle våre medlemmer, er uverdig for en justisminister i Norge, sa Støre til NRK.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del».

Foto: NRK

Bakgrunnen for Listhaugs innlegg var at stortingsflertallet torsdag sa nei til et forslag fra Høyre og Frp om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere deres norske pass og statsborgerskap, uten en dom fra en domstol.

Raseri i AUF: Vurderer å nekte Solberg adgang til Utøya

I går fortalte AUF at Erna Solberg kan bli erklært uønsket på neste minnemarkering etter terroren på Utøya. Årsaken er at flere AUF-ungdommer ikke vil komme hvis Solberg er der.

Statsminister Solberg har ikke beklaget innlegget til justisministeren sin, eller bedt Listhaug selv beklage det.

AUF-leder Mani Hussaini bekrefter å ha fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke vil komme til Utøya dersom statsminister statsministeren kommer.

– Denne helgens hendelser, i form av Listhaug, Sanner og Erna Solbergs egne unnvikende uttalelser, gjør at mange overlevende og etterlatte etter terroren i 2011 sier at det vil være vanskelig å være til stede på minnemarkeringen sammen med statsministeren, sa Hussaini til NRK mandag.

– Vil du be Sylvi Listhaug beklage og slette innlegget, slik mange Høyre-politikere mener? spurte NRK Solberg på søndag.

– Sylvi vet hva jeg mener om denne saken. Jeg mener statsråder skal passe på ordbruken, men det er ikke bare Sylvi som har en hard ordbruk i politikken.

– Du vil altså ikke irettesette Listhaugs ordbruk i dette innlegget?

– Jeg mener at dette var for tøft, det var over grensen og det var et for sterkt angrep på Arbeiderpartiet i forhold til innholdet, sa Solberg.