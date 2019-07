Se så gamle politikerne har blitt!

Et rykte på nettet om at den populære bildeappen Faceapp kan laste opp alle bildene dine på sin egen server, skaper bekymring verden over.

I USA har politikerne bedt FBI om å undersøke om appen utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel eller setter privatlivet i fare, fordi den angivelig kan laste ned data fra apparatet den lastes ned på.

Også Forbrukerrådet her hjemme mener den populære bildeappen utgjør en trussel for personvernet.

Enn så lenge er det mange som morer seg stort med å sjekke hvordan de selv og andre ser ut som gammel.

