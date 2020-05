Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge har tidligere hatt kulturministre som har vært popstjerner (Åse Kleveland) og skuespillere (Ellen Horn). Abid Raja er opprinnelig jurist, men viste torsdag at ikke bare satt på lesesalen i ungdommen.

Da regjeringen stilte opp til 17. mai-innspilling for NRK Super sto Raja i første rekke. Og rocket!

Ved siden av Raja sto arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen, ikke like myk i kroppen som sin statsrådkollega. Telemarkingen har lagt ut et klipp på Instagram, hvor han har zoomet inn på et utdrag ham mener understreker forskjellen på de to.

«Bump'n'grind vs white men can't dance. Raja vs Isaksen. 100-0,» skriver Isaksen.

– Kaller Erna groovy

Raja selv var godt fornøyd med innsatsen til Erna Solbergs kvinner og menn.

– Jeg vil si terningkast 4-5. Det er mange i regjeringen som har god rytme, sier Venstre-politikeren.

De siste ukene har han frontet myndighetenes koronaregler for hvordan søndagens nasjonaldag blir. 17. mai blir helt annerledes. Akkurat som det meste annet har blitt denne våren.

NRK Super lagde for noen år siden musikkvideoen «Til Dovre faller». Ord som kanskje får en ekstra betydning i år, og de har laget en ny versjon av den.

– Vi har jo sett Erna danse en gang før, og hun har rytmene inne. Jeg tør jo nesten ikke si «groovy baby», men jeg synes det er veldig bra at Erna er så sporty, sier Raja.

– Fælt å se på

Videoen blir nå heftig delt og diskutert i sosiale medier. Og meningene er, ikke overraskende, som danseferdighetene innad i regjeringen: delt.

Selv om mange mener regjeringens oppvisning er et frisk pust, er det noen som synes det pinlig, kleint eller cringe – som de yngre skriver. Kritikken kommer også fra egne rekker, altså Solbergs eget parti Høyre.

«RETT OG SLETT fælt å se på, og forferdelig pinlig. Vi (og de) burde vært spart for dette! (Og nå er jeg ikke ironisk),» skriver bystyremedlem i Bergen, Henning Warloe, på Twitter.

Marinbiolog og WWF-rådgiver Fredrik Myhre hadde håpet budskapet til regjeringen var noe annet:

Dette er andre gangen på en uke statsministeren danser mot korona. 12. mai var hun med på en video med sykepleiere som ble lagt ut på TikTok.