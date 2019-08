Se hvordan styrtregnet splittet Oslo

Meteorolog Kristian Gislefoss sier det blir mer styrtregn fremover, og at det jobbes med å finne måter for raskere varsling. Foto: Anniken Celine Berger

Styrtregnet natt til søndag kom som en overraskelse for de aller fleste. Værmeldingene hadde varslet sol og ingen nedbør.

– Bygen ble dannet i Gjøvik-området, og fikk fart mot Sognsvann. Herfra gikk den tvers gjennom byen mot Nordstrand. Den traff verken Groruddalen eller Bygdøy, som kun opplevde noen få drypp fra andre, mindre byger i området, forklarer meteorolog Kristian Gislefoss.

Dermed splittet bygen, som forårsaket et voldsomt regn- og tordenvær, Oslo på midten.

Oversvømmelser

Ved Sofienberg på Grünerløkka i Oslo ble det målt aller mest nedbør med hele 42 milliliter på én time. Samtidig ble det registrert 851 lynnedslag i løpet av natt til søndag.

Regnværet førte til trafikkproblemer og store oversvømmelser flere steder. Brannvesenet rykket ut på over 50 oppdrag, og måtte prioritere kun de viktigste.

Gislefoss forteller at regnværet kunne ses på skjermen kun én liten time før uværet traff.

– På forhånd hadde vi noen data som tydet på at det kunne komme noe torden, men det var liten sannsynlighet for at skulle skje. Byget ble dannet rett nord av Oslo, som gjorde vi ikke rakk å se den før rett før den traff. Det var en veldig lokal og kraftig byge, sier Gislefoss.

En kvinne får hjelp til å komme seg tørrskodd forbi vannmassene i Oslo sentrum ved tretiden natt til søndag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Jobber med å varsle raskere

– Denne type plutselig styrtregn er nytt for oss også, men det er noe vi vil se mer av fremover som følge av klimaendringene.

Gislefoss forteller at det jobbes med å finne måter for å varsle raskere og bedre ved uforutsett ekstremvær.

– Meteorologisk institutt må finne gode måter å varsle vær som dette på, altså vær som kun kan oppdages rett før det treffer.

Natt til søndag ble flere veier uframkommelige i hovedstaden. På Oppsaltoppen i Oslo ble et digert tre midt i bebyggelsen rammet av et kraftig lyn og ødelagt. Lynet slo også ned i et hus nord i Oslo, men uten at det tok fyr.