Se høydepunktene: Ella Marie joiket for fredsprisvinnerne

Wenche Myhre, Julie Bergan, DDE, Amanda Delara og Freddy Kalas var noen av artistene som deltok i en musikalsk hyllest til årets Nobels Fredsprisvinnere søndag kveld.

Nobelprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad var til stede under konserten. Mandag mottar de fredsprisen for sin kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

Nobelprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad under kveldens konsert Foto: NRK

Varme fra publikum

Publikum hadde fylt opp bakgården til Oslo rådhus der konserten fant sted. Underveis i konserten kom leder av Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, ut på scenen hvor hun fortalte hvor viktig denne prisen er.

– Denne prisen er veldig viktig fordi voldtekt og annen seksuell vold, er et grusomt våpen som har vært fortiet altfor lenge. Der har Denis Mukwege og Nadia Murad på hver sin måte gjort en veldig viktig innsats, sa hun.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen roste publikum som hadde møtt frem til konserten. Foto: NRK

Hun avsluttet med og rose publikum på hvordan de tok imot de fornemme gjestene.

– La prisvinnerne kjenne varmen fra dere alle sammen, de har en tøff hverdag avsluttet hun.

Stemningsfullt

Eva Weel Skram åpnet konserten stemningsfullt med melodien «Kor du går». Tidligere har hun skrevet på sin Facebook-konto at hun opplever det som et ærefullt oppdrag å synge på Nobels Fredsfest.

– Jeg skal fremføre et stev som jeg lærte da jeg var lite. Et stev jeg har hatt meg på konserter de tre siste åra, skrev hun på sin Facebook-side.

Eva Weel Skram åpnet kveldens konsert med låten "kor du går". Foto: NRK

Kurt Nilsen, som for tiden er på landeveien med sin juleturne, opptrådte sammen med Matoma og Christel Alsos. Sammen sagn de «Gje meg hånda di ven». Som er en irsk folkemelodi som Sondre Bratland har laget tekst til.

Christel Alsos, som dro rett til Nittedal for å holde konsert der har også gitt uttrykk for at det var en stor ære å bli spurt om å få synge på konserten i kveld.

– Å få være en del av denne folkefesten, og få hylle Denis Mukwege og Nadia Murad for det fantastiske arbeidet de gjør er en stor ære. Dette er rett og slett ikke noe jeg kunne si nei til, har hun skrevet på sin Facebook-side.

Ensemblet Fargespill som hadde tatt turen fra Bergen til Oslo for å delta, fremføre en medley spesielt arrangert for anledningen.

Stjernekampvinner Ella Marie Hætta Isaksen fremførte joik sammen med bandet sitt ISÁK.

Ella Marie Hætta Isaksen fremførte joik sammen med bandet sitt ISÁK. Foto: NRK

Artistene som deltok

Eva Weel Skram

Kurt Nilsen

Christel Alsos

Matoma

Freddy Kalas–BlimE

Amanda Delara

Vamp

Fargespill

Isak

D.D.E.

Julie Bergan

Wenche Myhre

Arrangementet ble ledet av Kåre Magnus Bergh og Silje Nordnes fra NRK.

Alternativ Nobelkonsert

Arrangement har fått navnet «Nobels Fredsfest 2018», og fant sted utenfor Rådhuset i Oslo.

Gratiskonserten kom til etter at det ble kjent at den tradisjonelle Nobelkonserten ble avlyst på grunn av dårlig økonomi.

Finansmann og eiendomsutvikler Arthur Buchardt tok initiativ til den alternative konserten, og fikk støtte av Det Norske Nobelinstitutt. Sammen med Jan Fredrik Karlsens eventbyrå har de fått økonomisk bidrag fra en rekke selskap som spleiser på kostnadene.

Årets Nobelsfredskonsert Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Les også: Mukwege kritiserer elbil-industrien: – Vi har alle et ansvar for konflikten i Kongo

Les også: – Fredsprisen gjør det lettere å fortelle hva jeg har vært utsatt for