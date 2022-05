Se bildene fra 17. mai-feiringen

Etter to år med pandemi er gatene nå fylt opp av festglade nordmenn.

Det er tre år siden barnetoget i Oslo sist marsjerte opp Karl Johan, og på forhånd var det meldt om at det kunne bli historiens lengste barnetog med 130 skoler og mer enn 30. 000 barn. For ikke å snakke om kilometervis med tilskuere!

Tradisjonen tro ble barnetoget hilset av Kongefamilien fra slottsbalkongen. De var for anledningen kledd opp i dress og kjole der de vinket til folkehavet og de jublende barna.

Kongefamilien på slottsbalkongen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kronprinsfamilien var for øvrig kledd opp i bunad og dress da de hilset 17. mai-toget i Asker fra trappa hjemme på Skaugum tidligere på formiddagen.

Kronprinsfamilien da de hilset 17. mai-toget i Asker fra trappa hjemme på Skaugum. Foto: Lise Åserud / NTB

– En helt spesiell 17. mai

– Med krig i Europa som bakteppe, blir det en helt spesiell 17. mai, sier årets programleder Nadia Hasnaoui.

Hun startet årets 17. mai-sending klokken 07.50 på NRK 1. Det ble direktesending fra hele landet, og underveis ble også publikums bilder vist frem. Hunder med sløyfe, barn som spiser is, deilige frokoster, festdrakter, bunader, staselige antrekk ble delt.

Slik var TV-sendingen

I år besøkte vi både Nordkapp og Lindesnes i NRK 1-sendingen. Vi begynte med flaggheising i Trondheim klokken 08.00 og rett før klokken 09.00, gikk turen til Svalbard. Klokken 09.55 var det gardedrillen fra Universitetsplassen i Oslo sin tur til å vise fram sine evner. Statsministeren kom, MGP-vinnere dukket opp og andre kjente fjes gjestet sendingen.

Matias har ninjadrakt til vanlig, men nå har han byttet den ut med bunad. Foto: Ole Kaland / NRK

Nadia hadde også med seg Matias Alegria på laget, for mange kjent som «Ninja-Matias» fra NRK Super.

Den store 17. mai-frokosten

Lise Finckenhagen skal få bordet til å bugne: – Herlighet som jeg gleder meg! Foto: Ole Kaland / NRK

– Endelig kan vi igjen samles rundt festbordet på vår fantastiske nasjonaldag, sier TV-kokk Lise Finckenhagen.

Gjennom sendingen disket hun opp deilige retter som passett både på frokostbordet og på grillen.

På årets meny stod det blant annet vegetarburgere, mini-pavlova og deilige salater. Feiringen er ennå ikke over, så her kan du se alle oppskriftene:

En spesiell feiring

– Det er viktig for meg å bidra til feiringen gjennom sendingen vår og ikke minst minne folk om hvorfor vi feirer 17. mai. At vi også kan ta oss tid til å reflektere over hvor godt vi har det her i landet, og at vi ikke må ta friheten vår for gitt, sier Nadia Hasnaoui.

– Vi må bruke stemmeretten vår, engasjere oss og bidra til fellesskapet, sier årets programleder. Foto: Ole Kaland / NRK

Riktig god 17. mai!