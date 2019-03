– I enhver etterforskning er også fraværet av spor interessante spor, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Etterforskningslederen sier at politiet fortsatt vet lite om hvem som kan stå bak den antatte bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen den 31. oktober i fjor.

Nå utelukker ikke politiet at mangelen på livstegn skyldes at noe kan ha tilstøtt 69-åringen i etterkant av forsvinningen.

På spørsmål om politiet er noe nærmere et gjennombrudd i etterforskningen nå, enn da de gikk ut med saken offentlig den 9. januar, svarer Brøske:

– Det er et faktum at vi har lite informasjon om hvem den antatte motparten kan være. Det er også et faktum at, som følge av dette, så har vi lite og begrenset kunnskap om hvor Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg.

INGEN GJENNOMBRUDD I SAKEN: Politiinspektør Tommy Brøske sier at politiet har mottatt 1530 tips i saken. Foreløpig har de ikke fått noen klare gjennombrudd i saken, bekrefter politiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Brøske sier at politiet har «begrenset av informasjon» til tross for at begge temaene har vært sentrale i den omfattende etterforskningen.

Politiet har «indikatorer» på at den antatte bortføringen fremstår som profesjonell, opplyser han.

– Det vil på mange måter bli spekulasjoner, men når det gjelder kommunikasjonsplattformen som er valgt og måten løsepengekravet ønskes utbetalt på, så kan det være indikatorarter på at det er et høyt kunnskapsnivå. I hvert fall innenfor dette område, sier han.

Under en pressekonferanse torsdag uttalte Brøske at politiet har gjort en rekke undersøkelser i saken, og at flere av undersøkelsene ennå ikke var ferdige.

Politiet har mottatt 1530 tips i saken, og jobber fortløpende med å gjennomgå tipsene. Flere tips er ennå ikke sjekket ut.

SISTE LIVSTEGN: Politiets hovedteori er fortsatt at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført mot sin vilje fra boligen i Sloraveien. Det siste livstegnet er 31. oktober i fjor. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sporene ved åstedet

Brøske bekrefter at politiet har sendt en rekke sporprøver både i og utenfor huset i Sloraveien. Disse er sendt til analyse.

SKANNER: Det har blitt gjort en rekke undersøkelser i og rundt eiendommen til familien Hagen på Fjellhamar. Her bruker eksperter fra Kripos en 3D-skanner på eiendommen. Foto: PRIVAT

Hva slags prøver som er undersøkt ønsker han ikke å kommentere, men bekrefter at de fleste sporene har blitt ferdig undersøkt.

– Har det blitt funnet DNA fra noen ukjente?

– Jeg kan ikke konkret svare på det spørsmålet, annet enn at det er et faktum at det er begrenset antall spor å jobbe videre med fra åstedet, sier Brøske til NRK.

POLITIET: Etterforskerne gjorde tekniske undersøkelser i huset og brukte skilter fra et leiebilfirma på bilen. Foto: Privat

Etter det NRK erfarer fant politiet spor inne i boligen som tidlig forsterket teorien om bortføring. Politiinspektøren ønsker ikke å si hva slags spor som er funnet.

– Det vil også være et spørsmål som går direkte inn i etterforskningen. Vi bygger hypotesen om bortføring på noen indikatorer, sier han.

Søk i Langvannet

I slutten av januar gjennomførte politiet søk i Langvannet på Fjellhamar. Hagens hus grenser ned mot vannet. Noe av det som ble funnet under søket og nå er undersøkt, var bilskilter og en mobiltelefon.

SØK I VANN: Søket av Langvannet ble avsluttet fredag 24. januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Slik saken står nå, mener vi at det er lite sannsynlig at dette har noe med bortføringssaken å gjøre, sier Brøske.

De uidentifiserte mennene

På morgenen den 31. oktober i fjor, ble to personer fanget opp av et overvåkingskamera utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen.

Politiet har mottatt en rekke tips om hvem mennene kan være, men bekrefter nå at de fortsatt ikke er identifisert.

HVEM ER DETTE? Politiet vet ennå ikke hvem de to mennene utenfor Futurmbygget er. Foto: Skjermdump / politiet

– Det er også gjennomført analyser for å anslå høyde på disse to mennene. Den ene mannen er 180–188 cm høy. Den andre er noe lavere, mellom 176–182 cm. Det er med andre ord verifisert at det dreier seg om to fysiske, forskjellige personer, sier Brøske.

Søk etter biler

Brøske sier at en av hypotesene er at 69-åringen kan ha blitt fraktet bort fra huset i Sloraveien i en bil, men han ønsker ikke å kommentere om politiet har sikret seg hjulspor som kan stamme fra kjøretøy de knytter til bortføringssaken.

En av de store prosjektene i etterforskningen, er gjennomgangen av overvåkingsvideo og digital informasjon fra bomstasjoner og lignende langs veiene i området.

– Dette arbeidet har pågått helt fra starten av. Det pågår fortsatt, og er på ingen måte ferdig. I den tid som har vært, så er det en rekke kjøretøy selv politiet har sjekket ut av saken, sier Brøske.