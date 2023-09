Bin Salman er Saudi-Arabias de facto leder og gir sjelden intervjuer. I et intervju med Fox News onsdag snakker han åpent om flere temaer som han personlig, og Saudi-Arabia som land, har blitt kritisert for i Vesten.

For første gang kommenterer kronprinsen blant annet anklagene om at landet driver med sportsvasking.

Han sier det utelukkende dreier seg om økonomiske mål, og viser til at Saudi-Arabias bruttonasjonalproduktet (BNP) har økt med 1 prosent som følge av satsingen.

– Hvis sportsvasking kommer til øke vår BNP med 1 prosent, så kommer vi til å fortsette med sportsvasking, sier kronprinsen i intervjuet.

Saudiarabiske fotballklubber har med støtte fra staten hentet noen av verdens største fotballstjerner de siste månedene. Her er Cristiano Ronaldo under en feiring av Saudi-Arabias grunnlegingsdag i februar. Ronaldo, som regnes som en av verdens største fotballstjerner, har vært medlem av den saudiarabiske klubben Al-Nassr siden januar. Foto: AL-NASSR FC / Reuters

– Bryr meg ikke

Saudi-Arabias regime har vært beskrevet som svær autoritært og forbundet med en rekke brudd på menneskerettighetene. For å endre på det negative omdømmet, har de blitt beskyldt for å bruke enorme summer for å gjøre seg mer attraktiv som nasjon

Saudi-Arabia har blant annet satset milliarder av kroner i idrett de siste årene. Mest iøynefallende har det vært det siste halvåret, der landet har hentet noen av verdens største fotballstjerner for å spille i den saudiarabiske ligaen.

At dette har fått kritikere til å beskylde landet for å forsøke å vaske seg gjennom sport, bryr kronprinsen seg lite om.

– Jeg bryr meg ikke. Jeg har 1 prosent økning i BNP som følge av sport og satser på 1,5 prosent økning til. Kall det hva du vil, vi skal få den 1,5 prosenten, sier han.

Khashoggi-drapet en «feil»

Bin Salman ble nærmest utstøtt i vestlige land etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018. FN slo fast at det var snakk om en utenomrettslig henrettelse, og CIA konkluderte med at ordren kom fra Mohammed bin Salman.

Under intervjuet beskriver kronprinsen hendelsen som en «feil» og «smertefull», og sier han har jobbet for å endre landets system - for å «sørge for at alle er trygge».

Den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi skal ha blitt drept på ordre fra bin Salman, ifølge CIA. Foto: Hasan Jamali / AP

– Vi tok alle rettslige skritt som et land kan ta, sier han og hevder at alle involverte i Khashoggis drap er i fengsel.

– Vi forsøker også å endre sikkerhetssystemet for å være sikre på at slike feil aldri skjer igjen. De siste fem årene har ikke slike ting skjedd. Det er ikke en del av det Saudi-Arabia driver med de siste 100 årene, sier bin Salman.

Kritiserer egne lover

I slutten av august ble en pensjonert lærer dømt til døden Saudi-Arabia etter å ha lagt ut meldinger på X som var kritiske til myndighetene i landet.

Kronprinser bekrefter dommen under intervjuet og kaller den «skammelig». Han innrømmer at det er noen av lovene i Saudi-Arabia han ikke liker.

– Det er noe vi ikke liker, sier han om dødsdommen til læreren.

– Kan du ikke forandre det, spør intervjueren.

– Vi gjør vårt beste. Vi har allerede endret noen av lovene, og forsøker å prioritere. Men jeg er ikke fornøyd med det. Vi skammer oss over det. Men rettssystemet må følge loven, og jeg kan ikke fortelle en dommer hva han skal gjøre, for det er lovstridig, hevder kronprinsen.

Han legger til:

– Har vi dårlige lover? Ja. Skal vi endre det? Ja.

På spørsmål om han tror læreren ender opp med å bli henrettet, sier bin Salman at han håper at det vil endre seg.

– Det er flere trinn i rettsprosessen. Jeg håper at på neste trinn så er dommeren litt mer erfaren og ser helt annerledes på det, sier han.