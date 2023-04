Satudarahs øverste leder visste ikke at Oslo-presidenten var fryst ut

Denne uken gikk saken om Satudarah MC for retten i Oslo.

Mannen som er presidenten for Satudarah MC i Stavanger, hevder han nå også er den øverste lederen av MC-klubben i Norge.

Han inntok torsdag vitneboksen i Oslo tingrett som klubbens partsrepresentant.

Denne rollen fikk han etter at presidenten for Oslo-avdelingen skal ha blitt frosset ut tidligere i år, og dermed ikke kunne representere klubben i retten.

– Som en familie

Stavanger-mannen sier han først ble kjent med utfrysingen tidligere denne uken.

– Det visste jeg faktisk ikke. Oslo styrer sitt, vi vårt. Det hadde jeg fått vite på det neste møtet, forklarte mannen i 50-årene fra vitneboksen.

Han forklarte at Stavanger-avdelingen har et tett og godt forhold til Oslo-avdelingen.

Statsadvokat Ingelin Hauge fører saken for retten. Med seg har hun medaktor Philip Green Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

– Det blir som en familie kan du si, forklarte han.

– Hvor mange presidenter finnes det nå? ville aktoratet vite.

– Med tanke på at folk er fryst ut, så vet jeg ikke hvem som trer inn. Per nå, akkurat i dag, har jeg den høyeste rangen, sa han i retten.

Mannen i 50-årene ønsket ikke å svare på spørsmål fra NRK.

– Nedlagt

Under den første rettsdagen vitnet en ekspert fra Kripos. Han sa at det kun er én Satudarah-avdeling i Norge, og at den holder til i Oslo.

Kripos-vitnet sa klubben i Norge ledes av presidenten som sier han har blitt fryst ut.

Torsdag ettermiddag inntok et annet medlem av Oslo-avdelingen til Satudarah vitneboksen.

Han tilhørte tidligere Satudarah i Stavanger, men byttet til Oslo-avdelingen i januar i år.

Etter å ha blitt presset av aktoratet på hvorfor han byttet avdeling, svarte medlemmet det var fordi det ikke lenger var noen avdeling i Stavanger i desember 2022.

– Stavanger var nedlagt fra desember, hevdet han fra vitneboksen.

Satudarah MCs advokat, Usama Ahmad, sier til NRK at han ikke var kjent med at avdelingen var lagt ned.

Advokatene Usama Ahmad og John Christian Elden representerer Satudarah i retten. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

– Jeg vet veldig lite om nedleggelsen. Det jeg vet er at det har vært mye utskiftninger der de siste månedene. Men at det har vært nedlagt, har jeg ikke visst, sier han til NRK.

Vitneuttalelsen sto i kontrast til forklaringen presidenten i 50-årene ga noen timer tidligere.

Fra vitneboksen forklarte han at han ble medlem av SMC i Stavanger i 2019.

Han rykket oppover i systemet, og sommeren 2022 ble han president.

Han anslo i retten at klubben i Stavanger består av rundt ni fullverdige medlemmer og omtrent 10 såkalte hangarounds.

Ifølge presidenten i Stavanger ble ikke avdelingen hans kontaktet av politiet i forbindelse med den historiske forbudssaken som denne uken har gått for retten.

Han sier han først fikk vite om det via media.

Vet ikke

Aktorene Ingelinn Hauge og Philip Green brukte mye tid på å borre i når presidenten skal ha blitt fryst ut av Oslo-klubben, og under hvilke omstendigheter dette skjedde.

Under prosedyren fredag sa statsadvokat Hauge at hun mener det ikke stemmer at Oslo-presidenten ikke lenger er aktiv i klubben.

I retten vitnet også to andre medlemmer av Satudarah sin Oslo-avdeling.

SMC er kjent for gule logoer på sorte skinnvester.

Begge forklarte de nylig fikk vite om utfrysingen av presidenten deres. Ingen av dem kunne svare på hvem som var president nå.

– Det har vært kaos, og jeg vet ikke hvem som er president, svarte det ene vitnet.

For at en president skal få medlemskapet sitt fryst, må høytstående medlemmer i klubben bli enige om dette i et møte, poengterte aktor Green.

Ingen av vitnene hadde deltatt på et slikt møte.

– Hvis det har vært et møte om det, så har jeg ikke vært med, svarte det andre.

Ingen av de to vitnene visste heller hvem som var visepresidenten i Oslo-avdelingen.

Mener det fremstår som en tilpasning

Advokat Usama Ahmad sier til NRK at Oslo-presidenten i 30-årene ble frosset ut og fratatt vervet sitt etter et møte klubben hadde.

Han kan ikke svare på hvem som deltok på dette møtet og fratok presidenten vervet.

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Var det avdelingen i Oslo?

– Det er sånn jeg har forstått det, sier han til NRK.

Statsadvokaten mener den påståtte frysingen av Oslo-presidenten fremstår som en tilpasning for å holde et av medlemmene med lengst rulleblad utenfor klubben.

SMC sin advokat avviser at presidenten ble fjernet av taktiske årsaker, etter at det ble kjent at påtalemyndigheten ønsker å forby Satudarah MC i Norge.

– Overhodet ikke. Ikke meg bekjent i alle fall, sier Ahmad.

Statsadvokat Hauge er fast bestemt på at klubben bør forbys.