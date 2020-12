Flere av utbruddene denne høsten skyldes import av smitte som østeuropeiske arbeidsinnvandrere har tatt med seg fra land som Polen. Derfor ble det innført strengere karantenebestemmelser i november.

Om noen dager drar mange norske arbeidsinnvandrere hjem til land som Litauen og Polen for å feire jul. Også norske statsborgere med utenlandsk opprinnelse kan tenkes å dra til sine opprinnelige hjemland i jula.

Les også: Mener regjeringen ga etter for industrilobbyen

Frykt for ny importsmitte

Derfor har regjeringen gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet et oppdrag: kom opp med forslag og tiltak som gjør at vi ikke risikerer mye importsmitte rett over nyttår.

I oppdraget står det at «Det skal vurderes hvordan vi når disse personene med budskap om smittevernfaglig atferd også i hjemlandet, og rådene som gjelder når de skal reise tilbake igjen til Norge og hva de skal gjøre når de kommer til Norge etter jul»

Nå har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kommet med svar på oppdraget. Resultatet er en ganske omfattende informasjonskampanje, som også dreier seg om å komme i direkte kontakt med den enkelte reisende.

* En SMS før jul skal sendes til alle utenlandske mobiler med opplysninger på eget språk om karanteneregler og opplysninger om at det er straffbart å bryte reglene.

* En SMS skal sendes til alle norske mobiler som befinner seg i utlandet i julen om smittevern.

* Etter jul skal en SMS sendes til alle utenlandske mobiler for å minne om karantenereglene når de kommer tilbake til Norge.

Nakstad: – Betydelig risiko

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at importsmitte har vært en del av årsaken til at smitten har bredt seg i Norge i høst, og at det derfor er helt sentralt å hindre at dette skjer på ny rett etter jul.

– Det er ganske mange mennesker som bor i utlandet men jobber i Norge og som reiser hjem i juleferien og er sammen med venner og familie. I de landene er det mer smitte enn i Norge. Det gjør at det er en ganske betydelig risiko for at flere vil komme tilbake smittet, uten å vite det. Det så vi etter høstferien, og det ønsker vi nå å unngå med disse informasjonstiltakene, sier Nakstad.

Etterlevelse av karanteneregler er det sentrale. Der har vi noen utfordringer, sier Nakstad.

– Det er karantene-instituttet som er det viktigste for å hindre ny importsmitte. Det at du ikke kan bevege deg ute blant andre. Men for at karantenen skal bli bedre må oppfølgingen av den enkelte bli bedre, sier Nakstad.