Satelittbilder: 5 kilometer lang russisk kolonne på vei til Kyiv

Kolonnen skal være rundt 60 kilometer unna Ukrainas hovedstad. Den skal ha med seg drivstoff og stridsvogner, skriver Reuters.

Natt til torsdag invaderte Russland nabolandet Ukraina. Fredag begynte ukrainske soldater å ruste seg til kamp om hovedstaden, etter meldinger om at russiske soldater hadde nådd de nordlige bydelene i Kyiv.

Ordfører Vitali Klitschko i Kyiv sier søndag til nyhetsbyrået AP at hovedstaden er omringet og at det er umulig å evakuere sivile fordi alle veiene er blokkert.

– Vi står på randen av en humanitær katastrofe. For øyeblikket har vi elektrisitet og vann, men infrastrukturen for å dele ut mat og medisiner er ødelagt, sier Klitschko.

Søndag kveld har flyalarmen gått flere ganger i hovedstaden. Innbyggerne gjemmer seg i bomberom eller underjordiske t-banestasjoner.

Innbyggere i Kyiv gjemmer seg under jorden. Foto: DAPHNE ROUSSEAU / AFP

– På randen til humanitær katastrofe

Flere ganger har det blitt meldt om kraftige eksplosjoner i byen. Natt til søndag skal et sykehus for kreftsyke barn ha blitt rammet av et russisk angrep, ifølge Kyiv Independent på Twitter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde sent fredag ettermiddag i en video at han fortsatt er i Kyiv, og lover å kjempe.