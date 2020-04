SAS vil si opp inntil 5000 ansatte: – Dette er bare trist

Det går frem av en børsmelding flyselskapet har sendt ut.

Selskapet skriver at de vil si opp inntil 5000 ansatte som følge av at det trolig vil ta flere år å komme tilbake til normal drift etter koronapandemien.

Oppsigelsene vil fordele seg på 1900 fulltidsansatte i Sverige, 1300 i Norge og 1700 i Danmark.

SAS-aksjen falt rundt 4 prosent da handelen åpnet på børsene i Oslo, København og Stockholm tirsdag formiddag.

I midten av mars kunngjorde SAS at selskapet stanset det meste av virksomheten og permitterte opptil 10.000 medarbeidere – 90 prosent av arbeidsstyrken. Nå kommer de permanente oppsigelsene.

SAS hadde i januar om lag 10.000 heltidsstillinger, ifølge en SAS-rapport som ble publisert ved utgangen av februar.

Dramatisk passasjersvikt

Som alle andre flyselskaper er SAS blitt rammet kraftig av koronapandemien.

Antall passasjerer falt fra 2,2 millioner i februar til 1,1 millioner i mars, viser selskapets egen statistikk.

I mars var det tilnærmet normal drift i første halvdel. April-tallene er ikke klare ennå, men vil etter alt å dømme være enda mer dramatiske.

For første gang siden 2. verdenskrig har ikke selskapet internasjonale flyginger overhodet.

– Brutalt

I en felles pressemelding betegner Kabinansattes Forbund og Norsk Flygerforbund avgjørelsen om å kutte til sammen 5.000 ansatte i Sverige, Norge og Danmark som en svart dag for skandinavisk luftfart.

– Det er med tungt hjerte vi har mottatt nyheten om at SAS vil redusere antall ansatte i et så stort omfang. Fram til nå har over 10.000 ansatte vært permittert, men at SAS nå må gå til massive oppsigelser er svært dramatisk, sier Nina Nordheim Pedersen.

– Dette er bare trist. Covid-19 har rammet luftfart globalt svært hardt verden over, og de brutale konsekvensene ser vi nå, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund.

Får konsekvenser i flere år

SAS' konsernsjef Rickard Gustafson. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som kommer til å gi følger ikke bare i de nærmeste månedene, men i de neste årene, skriver konsernsjef Rickard Gustafson.

Gustafson understreker at SAS-ansatte i gjennomsnitt har seks måneders oppsigelsestid, og at usikkerheten rundt etterspørselen og hvor lang tid det tar å tilpasse seg, gjør at SAS må «handle proaktivt».

Han fortsetter med å si at selskapet har som ambisjon å fortsatt være det ledende flyselskapet i Skandinavia og dermed ha en bærende rolle i den skandinaviske infrastrukturen som en garantist for nasjonal og internasjonal tilgjengelighet.

– For å kunne fortsette å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen, må vi tilpasse våre kostnader til de rådende omstendigheter, skriver Gustafson.

Sammen med representanter for fagforeningene starter SAS-ledelsen nå arbeidet med å finne løsninger som sørger for at så få som mulig rammes.

Samtidig sier selskapetat de er beredt til å skalere opp og gjøre at færre rammes dersom etterspørselen tar seg opp raskere enn ventet.

Norwegian la frem plan

Nyhetene om oppsigelsen i SAS kommer dagen etter at Norwegian la frem en plan for å redde selskapet.

Selskapet vil blant annet be kreditorer om å redusere sine krav, utsette forfall og gjøre om gjeld til aksjer.