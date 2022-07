SAS-uenigheten fortsetter – skaper feriekaos for familie

– Vår ferieplan er kaos, forteller Dhanalakshmi Gopalswamy til NRK.

Tirsdag skal hun reise til India sammen med mann og barn for å besøke familie. En reise som har vært planlagt i tre år.

For å komme seg til India skal familien først ta et SAS-fly fra Oslo til København, for å ta fly videre med Qatar Airways.

Familien frykter at flyet deres kan bli innstilt om SAS-pilotene går i streik. Da kommer de seg ikke videre som planlagt.

Blir dyrt

Søndag kjørte familien en halvtime fra Asker inn til Oslo sentrum for å teste seg på det de mener er den rimeligste klinikken i nærheten.

Dhanalakshmi Gopalswamy henvender seg i klinikken før barna skal testes for korona. Tester pakkes ut på Kalbakkenklinikk i Oslo. PCR-tester kan være kostbart. Familien har foreløpig brukt 1200 kroner på tester. Dersom det blir flystreik i Sas, må de trolig betale for flere.

For å komme inn i India trenger barna som er uvaksinerte PCR-test for korona. Dersom flyet kanselleres og reisen flyttes, slutter testene å være gyldige.

– Jeg er litt redd for at vi må teste oss på nytt, sier eldste sønn Abhinav Nandan Sundararajan.

– Det kan bli dyrt å teste på ny. Da må vi stresse med å finne et nytt tidspunkt for å ta testen, og bruke masse penger som vi egentlig ville brukt på noe annet på reisen, forteller mor Dhanalakshmi.

Kan ødelegge ferien

VENTER: Dhanalakshmi Gopalswamy sjekker nyhetene ofte for å se om meklingen har blitt avgjort. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Jeg blir litt sur hvis vi ikke får besøke farfar og farmor i India. Jeg hadde håpt på at vi skulle få dra i år, sier sønn Abhinav Nandan Sundararajan til NRK.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotene deres er ikke uenige om lønn. Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper.

Under pandemien, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig opprettet SAS to datterselskapet. De fikk navnene SAS Link og SAS Connect. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene som ble sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbene. De sier SAS prøver å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette. De mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse.

Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

Ettersom meklingsfristen i SAS ble utsatt til mandag klokken 12, har familien en dag på seg til å booke nye fly eller endre arbeidsplaner.

– Det er litt frustrerende når vi ikke vet hva som kommer til å skje, forteller Gopalswamy.

– Vi har mange planlagte aktiviteter med familien i India. Da må vi planlegge alt på nytt igjen. Vi må eventuelt planlegge arbeidsdager også, fordi vi hadde planlagt fem uker ferie. Hvis det blir en senere dato, må vi se på muligheten for om vi kan jobbe nå, og ta ferie senere, sier hun.

Å booke et nytt fly med et annet selskap blir for dyrt, forteller moren.

– Vi blir veldig glade om vi får reist på tirsdag, sier Gopalswamy.

– Hadde vært en veldig rar strategi

Fordi fristen har blitt utsatt, tenker forsker at det kan ha skjedd noe positivt under samtalene i meklingen.

– Jeg tror at utsettelsen innebærer at det er mulig å unngå en streik, sier Frode Steen, som er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole.

FORVENTNINGER: Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, Frode Steen, tror utsettelsen kan bety at det ikke blir streik. Foto: Hallvard Lyssand / Hallvard Lyssand

– Hvis utsettelsen av meklingen ikke handlet om dette, hadde det rett og slett vært en veldig rar strategi. Det er ingen vits å utsette en streik hvis en vet at det kommer til å bli streik uansett, sier Steen.

Han mener at stadige utsettelser av meklingen er en ulempe for både selskapet og passasjerene.

– SAS lider også under disse forhandlingene. Billettsalg og omdømme er i spill, sier Steen.

– Usikkerheten disse passasjerene kjenner på er veldig ubehagelig. Det gjør noe med folks oppfatning av SAS.