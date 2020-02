SAS tapte mer enn ventet – regner med ytterligere 200 millioner i «virussmell»

Det kommer fram i kvartalsrapporten for årets første kvartal, som ble lagt fram onsdag.

SAS flyr rundt 250.000 passasjerer til og fra Shanghai og Beijing hvert år, og bortfallet av inntekter fra kansellerte flyvninger i februar og mars ventes å bli på rundt 200 millioner svenske kroner.

– I SAS-sammenheng er ikke det en stor del av flyvningene, men klart, 200 millioner kroner mindre inntekter er det ingen som liker. Siden vi har noe lavere kostnader også, er effektene på resultatet mindre, sier finansdirektør i SAS, Torbjørn Wist, til Dagens Næringsliv.

Så langt er over 77.000 smittet og over 2600 døde i Kina. Det første smittetilfellet med det nye coronaviruset ble registrert i Wuhan i Hubei-provinsen i desember.

Falt seks prosent

I kvartalsrapporten trekker flyselskapet SAS frem at inntektene øker, men at dette motvirkes av blant annet negative valutaeffekter, mindre etterspørsel i deler av hjemmemarkedet og omlegging til ny regnskapsstandard.

Underskuddet før skatt øker fra 576 millioner svenske kroner i første kvartal i fjor til 1.087 millioner svenske kroner i samme periode i år. Dette gjelder for perioden fra november i fjor til januar i år.

Nyheten gjør at SAS-aksjen faller seks prosent på Oslo Børs fra start.

– Den svenske og norske kronen er fortsatt svak mot den amerikanske dollaren og euroen. Dermed øker våre kostnader og også prisnivåene for kunder som reiser utenlands. På den annen side gir den siste tidens synkende drivstoffpriser en positiv utvikling, sier konsernsjef Rickard Gustafson i kvartalsrapporten.

Tror på overskudd

Han understreker at markedet er utfordrende, men at passasjertallet har økt med 1,5 prosent. Markedsandelen i Skandinavia har økt med 1,6 prosentpoeng til 29 prosent.

Dagens Næringsliv skriver at vintermånedene alltid er de mest utfordrende i en bransje der lønnsomheten svinger kraftig mellom de ulike sesongene.

Avisa skriver at tre meglerhus forventer at SAS fortsatt klarer et overskudd før skatt på cirka 800 millioner svenske kroner for hele regnskapsåret ut oktober i år.