SAS-streiken: Forhandlingene avsluttes for dagen

Det bekrefter formann i dansk pilotforening Henrik Thyregod.

Partene har forhandlet i over 15 timer torsdag. Likevel klarte de ikke å bli enige.

Partene møtes fredag klokken 10.00.

– Vi sees i morgen, sier Thyregod.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at det er en veldig komplisert mekling.

– Det er en totalitet som må løses, og den er ikke løst. Det er rekke spørsmål som må løses, sier Ruland.

Han presiserer likevel at partene er nærmere enn noen gang.

– Det har vært bevegelser i dag, sier han.

Han legger ikke skjul på at han skulle ønske det var mye bedre tempo i meklingen.

– Jeg har nok ikke vært borti en mekling som har tatt så lang tid som dette, og det har nok vært et ønske fra alle meklerne om at det skulle være kommet til enighet nå. Partene har brukt godt med tid, sier Ruland.

– Vi har brukt mye ressurser på dette, sier han videre.

SAS: – Fortsatt stor avstand

På vei ut av forhandlingene natt til fredag sa SAS sin forhandlingsleder Marianne Hernæs at det fortsatt er stor avstand.

– Det er stor avstand fortsatt, men nå har vi sittet i nærmere 17 timer og forhandlet så nå har vi behov for å sove litt, sa Hærnes til pressen.

Forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS på vei ut av forhandlingene natt til fredag. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Hun understreker at forhandlingene er krevende.

– Det har godt litt frem og tilbake, men det er komplekse ting som det er vanskelig å finne en enighet om på de viktige punktene for begge parter.

Koster SAS dyrt

Selv om det ikke har blitt noen løsning, har det tidligere blitt signalisert at det har vært en god dialog.

Det er viktig for partene å finne en løsning. Streiken koster selskapet 100–130 millioner svenske kroner per dag, opplyser SAS i en pressemelding torsdag.

Det utgjør til sammen 1-1,3 milliarder svenske kroner hittil. 2550 fly har blitt innstilt, og 270.000 passasjerer er påvirket.

Torsdag formiddag er dagens tall over SAS-innstillinger til og fra Norge 171. Det viser tall fra Avinors hjemmesider, skriver NTB.

Fredag er det allerede varslet 50 innstillinger.

Dette er kravene i SAS-konflikten Du trenger javascript for å se video.

Tidligere på torsdag, etter fire timer i møter, tok partene pause for lunsj. Forhandlingsleder i SAS, Marianne Hernæs, sa da til NRK at det har vært bevegelse i løpet av dagen.

– Vi er et stykke fra mål, selvsagt, men vi jobber på.

Partene møtes til en ny dag med forhandlinger i Stockholm torsdag. Foto: ALI LORESTANI / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Tilliten faller

Jacob Pedersen, flyanalytiker i danske Sydbank, tror imidlertid at partene vil ha kommet nær eller til enighet i løpet av de neste par dagene.

– Jeg er overbevist om at det er mer tungtveiende forhold nå som gjør at man kommer til enighet. Vi har sett at SAS-ledelsen selv har gitt inntrykk av at de vil gi seg på noen viktige områder. Utover det har de sendt ut en melding, hvor de skriver om hvor kritisk situasjonen er i øyeblikket på grunn av streiken, sier Pedersen.

– Men hva har endret seg i løpet av en uke?

– Jeg er ikke sikker på at det er så mye som har endret seg, annet enn at det har nok blitt mer tydelig for alle parter hvor vondt denne streiken gjør for SAS. Økonomisk gjør det ekstremt vondt.

I tillegg har man kommet til en situasjon hvor passasjerene begynner å vende SAS ryggen.

– Tilliten til SAS faller simpelthen dramatisk i øyeblikket, sier Pedersen.

Jacob Pedersen er flyanalytiker i danske Sydbank. Foto: Sydbank

Kan avspore redningsplanen

Flyanalytikeren mener streiken truer selskapets fremtid.

– Man skal huske at disse pilotforhandlingene i og for seg bare er én brikke i puslespillet som skal legges for å redde SAS. Det er mange andre brikker som skal legges over de neste månedene.

– I det spillet tror jeg denne streiken, og alle pengene det koster SAS, er med å avspore hele redningsplanen.

– Overlever de å ikke finne en løsning?

– Hvis streiken bare fortsetter og fortsetter, så avsporer man Chapter 11-konkursbeskyttelsesprosessen, sier Pedersen.

Da vil SAS måtte endres til noe annet enn det selskapet er kjent som i dag.

– Det vil være kritisk for selskapet, fordi det er det spesialproduktet man har, det knutepunktet man har i det skandinaviske, som i og for seg gjør at man kan levere et annet produkt enn alle andre flyselskap.

Ingen deadline

Riksmekler Mats Ruland sa torsdag morgen at gjør det de kan for å komme i mål.

– Det er ekstremt viktig å finne en løsning. Det er et selskap som er i en veldig krevende økonomisk situasjon, det er en ansattgruppe som har vært ute i en konflikt lenge og det er veldig mange som er permitterte. Ikke minst er det veldig mange titusener som er berørt av dette.

Han mener forhandlingsklimaet både før streiken og etterpå har vært godt. Men det betyr ikke at dette ikke er vanskelig.

– Vi har ingen garanti for at vi skal klare å finne løsninger i dag, men jeg er optimist. Det vil dagen forhåpentligvis vise, sier Ruland.

Torsdag avsluttet de danske flyteknikerne sin sympatistreik.