SAS-sjefen fikk 35 prosent lønnsøkning i 2016

Høsten 2012 var flyselskapet i bratt utforbakke og man fryktet at selskapet ville gå konkurs.

Etter å ha fått de ansatte med seg på en omfattende spareplan, fikk selskapet luft under vingene igjen og har i dag en langt sunnere økonomi enn for sju år siden.

I 2018 hadde selskapet et resultat på litt over to milliarder svenske kroner før skatt.

– Sjefen tok igjen det tapte

Spareplanen innebar at de ansatte gikk kraftig ned i lønn, og også SAS-sjef Rickard Gustafson reduserte sin egen inntekt med 20 prosent.

I 2016 fikk Gustafson derimot langt mer å rutte med, etter at lønna hans steg fra åtte millioner svenske kroner året før til 10,8 millioner. Det er en økning på 35 prosent.

Styreleder Fritz Schur forsvarte den gang lønnsøkningen med at det var viktig for selskapet å ha konkurransedyktige betingelser og ligge på et nivå tilsvarende andre børsnoterte selskaper i Sverige, skrev luftfartsnettstedet Check-in den gang.

Nå har SAS-pilotene streiket i fire dager, og leder for Norske SAS-flygeres forening Christian Laulund minner om sjefens lønnshopp for to år siden.

– Han har tatt igjen alt sammen fra 2012. Da er det bemerkelsesverdig at vi blir møtt med at det er skyhøye krav vi kommer med. Vi ønsker bare å ta igjen en liten del av denne forskjellen, sier Laulund til NRK.

Ville ikke svare om egen lønn

SAS-sjef Gustafson gjentok i dag at pilotenes krav vil føre til at selskapet på ny havner i økonomisk uføre.

– Det totale kostnadsbildet de har lagt fram vil skape en kostnadseksplosjon. Det slår beina under muligheten vår til å utvikle oss. Selskaper som ikke klarer å være konkurransedyktige, går under, advarte Gustafson på NRK Dagsrevyen i kveld.

På spørsmål om sin egen lønnsutvikling, unnlot Gustafson å svare, men gjentok behovet for at SAS skaper en langsiktig konkurransekraft for å overleve.

Laulund vil ikke svare på om de ansatte vil være like velvillige til å komme ledelsen i møte dersom selskapet på ny skulle ha behov for en redningsplan, slik de gjorde i 2012.

– Det blir en spekulasjon om hva vi vil gjøre, men det fordrer i hvert fall at vi får en lønnsvekst denne gangen, sier Laulund.

Gustafson sier til NRK at han har gitt sine forhandlere beskjed om å jobbe videre med å finne en løsning alle parter kan bli enige om.

– Streiken har allerede pågått for lenge, og det er klart snakk om store økonomiske tap. Men det verste er at vi tærer på kundenes tillit til oss, sier SAS-sjefen.