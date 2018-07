SAS-sjef: Jeg er fortvilet

Flyselskapet SAS befinner seg i en dyp krise på grunn av mange innstilte, og kritikken mot selskapet er omfattende.

Samtidig har administrerende direktør i SAS, Rickard Gustafson, har holdt en lav profil – fram til nå.

Til den svenske avisen Expressen sier han at situasjonen i SAS ikke er bra – men at den har sine forklaringer.

– Jeg er dypt fortvilet og beklager at vi har en anstrengt situasjon. Den siste helgen hadde vi usedvanlig mange kanselleringer på grunn av mange forskjellige faktorer, sier Gustafson til avisen.

De siste to månedene har SAS innstilt over 700 flyginger, og de fleste skyldes interne bemanningsproblemer blant piloter og kabinansatte. 80 prosent av de innstilte avgangene skulle opereres av selskapets underleverandører.

Gustafson forklarer at årsaken til de mange kanselleringene skal være et presset trafikkstyringssystem, forsinkede leveranser av nye fly og piloter som har sluttet.

– Vi skal ta lærdom av de utfordringene vi har hatt i sommer. I framtiden vil en slik situasjon bli håndtert mer stabilt, sier han.

– Vi jobber på spreng

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier til NRK at man må regne med at ting ikke er tilbake til normalt før om et par uker.

Pressekontakt i SAS, Tonje Sund, sier at selskapet jobber på spreng for å rette opp i situasjonen. Foto: SAS

– Vi må nok regne med noen trafikkforstyrrelser i et par ukers tid. Vi får ikke løst dette over natten, men det vil bli mer stabilt fremover, sier Sund.

Hun sier at SAS nå tar inn ekstra bemanning i luften og på bakken, og at ventetiden hos kundeservice vil kortes ned.

– Vi jobber på spreng døgnet rundt. Det er veldig leit for dem som blir rammet, sier Sund.

Tall som viser hvor mange som har blitt rammet til og fra Norge er foreløpig ikke tilgjengelig, men SAS kan allikevel anta omfanget.

– Norge står for cirka en tredjedel av SAS sin trafikk, slik at sommerens kanselleringer inn og ut av Norge vil vi anta dreier seg om i overkant av 200 flyginger av den totale SAS-produksjonen. Det er en liten del av det hele bildet, men naturligvis svært leit for dem som rammes, sier Tonje Sund.

Hun anbefaler alle å ta kontakt med kundeservice for kompensasjon.

– På generelt grunnlag har man rett til kompensasjon ved kansellering. Ta kontakt med kundeservice hvor vi har eksperter som kan svare på individuelle spørsmål, sier Sund.

– Norwegian slet med kansellerte fly i fjor sommer. Har dere lært noe av hvordan konkurrenten slet?

– Jeg vil ikke uttale meg om hvordan Norwegian håndterte situasjonen i sitt eget selskap. Vi kommer til å ta en evaluering av sommeren for å sikre at vi får tilbake regulariteten, sier Sund.

De siste to månedene har SAS innstilt over 700 flyginger. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Det har vært krevende

ABC Nyheter har tidligere omtalt problemene, og skriver at flere av de ansatte i det utflaggede datterselskapet SAS Ireland (SAIL) har sluttet i jobbene. Dermed har det blitt vanskelig å skaffe nok piloter.

Dagens Næringsliv skriver at flyselskapet har solgt billetter uten å ha full kontroll på bemanningen, og at dette er noe av årsaken til at SAS nå opplever problemer som kan ligne på det Norwegian hadde i fjor sommer.

I tillegg har 26 piloter i SAIL sendt et varselbrev til SAS der de advarer om at de er blitt presset til å gå på akkord med sikkerheten, og at arbeidskontraktene deres er elendige. sier Lars Sandahl Sørensen, som er visekonsernsjef og operativ direktør i SAS.

– Det har vært krevende og det er selvsagt ikke tilfredsstillende. Problemene tas på største alvor, og jeg er lei meg når vi ikke lever opp til forventningene, sier han til DN.

Sørensen sier at de jobber med endringer i kontraktene for personell i utlandet, og at det sannsynligvis vil føre til bedre betingelser for lønn og arbeidstid.